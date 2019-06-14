Başkan Soyer, "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" panelinde konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" başlıklı panele katıldı.

Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" paneline ilgi büyüktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açılış konuşmalarıyla başlayan panelde, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen ve CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun yöneticiliğini ise Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur üstlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, burada bir konuşma yaptı. Soyer, yaptığı konuşmada, "31 Mart, büyük değişimin ipuçlarını taşıyan bir gün. Halkımız artık demokrasinin ezici çoğunluk olarak değil, karar alma süreçlerine herkesin katıldığı bir anlayış olarak algılanmasını bekliyor" dedi.

Konuşmasında sosyal demokrasinin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Soyer, "31 Mart, büyük değişimin ipuçlarını taşıyan bir gün. En belirgin olanı belki de. Halkımız artık demokrasinin ezici çoğunluk olarak değil, karar alma süreçlerine herkesin katıldığı bir anlayış olarak algılanmasını bekliyor. Halk, hakim siyaset anlayışında yer alan paçadan çeken, kutuplaştıran dilden bıkmış vaziyette. Bunun değişmesinin mümkün olduğuna dair algı güçlü bir şekilde ortaya çıktı. 31 Mart sonuçları bir zafer değil. Seçmen büyük şehirlerde seçilen başkanlara diyor ki; 'hele bir kendinizi gösterin de size güvenmeye başlayalım'. Aslında bu sonuçlar bir güven göstergesi de değil. Sadece o güvenin gösterilmesinin mümkün olduğuna dair bir ipucu. Bunun mümkün olduğunu göstermek bizim elimizde. 31 Mart sonuçları aslında bize bir kredidir; çünkü İzmir'de alınan yüzde 58 sadece benim şahsıma verilen bir oy değil. O umudun bir tecellisi. İzmir bu coğrafyada demokrasinin öncülüğünü üstlenmiş bir şehirdir" diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Demokrasi; seçmenlerin yalnızca belirli dönemlerde oy verip, yöneticilerini çektikten sonra bir kenara çekilip, bir sonraki seçimi bekledikleri, olan biteni izledikleri bir yöntem değildir. Biz demokrasiyi katılımcılıkla belirlenen bir yaşam biçimi olarak tanımlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA