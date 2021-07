Başkan Soyer yeniden İZKUŞ Başkanı seçildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği'nin 2021 yılı olağan meclis toplantısında yeniden başkan seçildi.

Türkiye'de flamingoların ürediği iki alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti'nin bulunduğu Gediz Deltası'nı korumak ve geliştirmek için kurulan İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği'nin (İZKUŞ) 2021 yılı olağan meclis toplantısı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden İZKUŞ başkanlığına seçildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü birinci başkan vekili, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise ikinci başkan vekili oldu. Asil Divan Katipleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Sezgin Özgen oldu. Yedek Divan Katipleri olarak Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Düzgün ve Kenan Gülay seçildi. Yaşar Özcan, Raşit Dirim, Deniz Çıtak ve Ali Gül ise encümen üyeleri olarak belirlendi.

Birliğin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun da görüşüldüğü toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkileri, Büyükşehir'in Gediz Deltası ile ilgili yaptığı çalışmalardan şöyle söz etti: "Gediz Deltası çok hassas bir ekosisteme sahip. Bu nedenle koruma ve geliştirme çalışmaları için bir an önce İZKUŞ ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki protokolün yenilenmesi gerekiyor. Bunun için Bakanlığa protokolü sunduk. Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için çalışmaları başlattı. Gediz için daha birçok çalışma yürütüyoruz. İzMiras gezi rotası ve kurulacak 35 Yaşayan Park için birçok farklı alan belirlendi, her bir alanın planlama çalışmaları başlatıldı. Beş adet İzMiras gezi rotası ve 35 Yaşayan Park için Yelki Olivelo, Gediz Deltası Gözlem Alanı, Yamanlar Yaşayan Parkı ve Flamingo Doğa Parkı, Meles Vadisi gibi birçok farklı alan belirlendi ve her bir alanın projelendirme çalışmaları başlatıldı. Gediz Deltası'nın aynası niteliğinde olacak Flamingo Doğa Parkı projesi için ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Kenti doğal alanlara bağlarken doğal alanların da kente nüfuz etmesi için çalışıyoruz. "

Kaynak: Habermetre