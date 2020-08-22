Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi
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Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir'de ağırladı.

Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi
22.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:16

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir'de ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratlarının yer aldığı buluşmada iş birliği halinde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratları da hazır bulundu. Görüşmede, iş birliği halinde yapılacak projeler konuşuldu. Toplantıda Başkan Arda, Gaziemir'e ilişkin projeleri ve ilçenin hızla çözülmesi gereken sorunlarını anlattı. Başkan Arda, Gaziemir'in geleceğini şekillendiren vizyon projeler konusunda Başkan Tunç Soyer'den destek istedi.

"Gaziemir'i geleceğe taşıyacak projeler sunduk"

İlçede yapılması gerekenleri, sorunları ve proje önerilerini içeren sunum yapan Başkan Arda, Sarnıç'taki yol ve trafik sorunundan Aktepe'deki kentsel dönüşüm alanına, Gaziemir metrosundan, kültür-sanat yatırımlarına kadar pek çok konunun gündeme geldiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti. Arda, "Başkan Tunç Soyer'e ilçemizi, gelecek planlarımızı, kronik sorunları ve çözüm önerilerini anlattık. Kendisinin de kentin kalkınması ve ilerlemesi için çizdiği vizyona uyumlu olan çalışma ve projelerimizi ilettik. O da proje ve önerilerimizi çok olumlu karşıladı. Yakın zamanda Gaziemir'imizin çehresini değiştirecek, Gaziemir'imizi geleceğe taşıyacak projelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tunç Soyer: "Gazieimir için çok büyük heyecanımız var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer de yaptığı değerlendirmede, "Gaziemir belediye başkanımız ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin; Gaziemir Metrosu. Bununla ilgili değerli başkanım detayları sizinle ileri ki süreçlerde paylaşacak. Gaziemir Metrosu için jeolojik etüt çalışmaları şu an devam ediyor. Sayın başkanın toplantıda sunduğu projeler adeta Gaziemir'in geleceği için tasarlanmış. Bu vizyon nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Yapılan sunumda bizim payımıza neler düştüğünü, maliyetler üzerinde biz de ekiplerimizle çalışma yürüteceğiz. Sonuna kadar hep beraber çalışacağız. Sizin önceliğiniz bizim de önceliğimiz. Tüm kalbimizle Gaziemir için beraberiz" dedi.

Sunumun ardından Başkan Arda, Başkan Soyer ve bürokratlara Gaziemir'de devam eden ve üzerinde çalışılan projeleri yerinde gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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