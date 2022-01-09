Başkan Soyer, Urlalı muhtarlarla buluştu

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'da muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Muhtarların beklentilerinin öncelik taşıdığını belirten Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak muhtar öncelikli bir strateji izliyoruz" dedi.

İzmir'in tüm ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit eden, proje ve yatırımları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılının ilk ziyaretini Urla'ya yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Yerel Hizmetler binasında ilçedeki muhtarlarla buluşan Başkan Tunç Soyer, talepleri dinleyip not aldı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı eşlik etti. Başkan Soyer, Urla'da esnafı da ziyaret etti.

"Sizi dinleyeceğiz"

Başkan Soyer muhtarlarla buluştuğu toplantıda, "3 senede memleketin başına gelmemiş ne kadar felaket varsa hepsini yaşadık. Pandemi, deprem, tsunami, hepsini gördük. 3 yıla yakın zaman sürecinde bin 200'den fazla muhtarımızla yüz yüze bir araya geldik. Ben muhtarlarımızı belediye çalışanı gibi görüyorum. Yine onlardan gelen talepleri dinleyerek yola devam edeceğiz. Muhtarlarımızın söylediklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisinin programı haline getiriliyor" diye konuştu.

"Önceliğimiz sizin talepleriniz"

Mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini belirten Soyer, "Önceliğimiz sizden gelen taleplerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin projelerini bu taleplerin üzerine oturtuyoruz. Büyükşehir olarak bundan sonra da muhtar öncelikli bir strateji izlemeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. - İZMİR