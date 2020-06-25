Başkan Soyer: "Turizmde önceliğimiz İzmir'in güvenli olduğunu göstermek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Soyer: "Turizmde önceliğimiz İzmir'in güvenli olduğunu göstermek"

30 Haziran tarihinde çevrim içi yapılacak "Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış" konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi bir Rus televizyonuna konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi süreciyle beraber turizmde de önceliğimiz kentimizin güvenli...

Başkan Soyer:
25.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:44

30 Haziran tarihinde çevrim içi yapılacak "Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış" konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi bir Rus televizyonuna konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi süreciyle beraber turizmde de önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Haziran tarihinde çevrim içi yapılacak "Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış" konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi Rus televizyonuna konuştu. Başkan Tunç Soyer, "Pandemi bize doğayla uyum içinde yaşamamız gerektiğini gösterdi. Doğayı korumak ve onu en önemli varlığımız olarak kabul etmeliyiz. Eğer doğa hasta ise biz iyi olamayız" dedi.

"Kentimizin temiz ve güvenli olduğunu diğer ülkelere, turistlere göstermeliyiz"

Hijyene dikkat çeken Soyer, "Diğer önemli konu da hijyen. Kentimizin temiz ve güvenli olduğunu diğer ülkelere, turistlere göstermeliyiz. Gastronomi, turistik değerler, tarih ve kültür alanlarında turizmi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Ancak pandemi süreciyle beraber ilk önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek. Bundan sonraki süreçte kentlerde sivil toplum kuruluşlarının, hükümetin, belediyelerin ve özel sektörün birlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Artık dayanışma çok daha önemli hale geldi" dedi.

50'den fazla konuşmacı turizmi konuşacak

30 Haziran'da yapılacak "Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış" konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu, Rusya ve dünyadan 50'den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek. Uluslararası toplantıya kamu yetkilileri, iş dünyası, bilim insanları ve mimarlar katılacak. Forumda bölgesel ve kentsel gelişim programları, yeşil bölgeler, endüstri kasabaları, kent projeleri ve turizm altyapısı gibi başlıklar tartışılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi Haber
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Buse Varol Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Başkan Soyer: "Turizmde önceliğimiz İzmir'in güvenli olduğunu göstermek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 17:44:45. #1.15#
title