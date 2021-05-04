Başkan Soyer, Talatpaşa Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi
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Başkan Soyer, Talatpaşa Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Soyer, Talatpaşa Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde trafik yoğunluğunun azalmasından yararlanarak kentin ana arterlerindeki yolların bakım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde trafik yoğunluğunun azalmasından yararlanarak kentin ana arterlerindeki yolların bakım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Talatpaşa Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Talatpaşa Bulvarı, Alsancak'taki diğer ana arterler ve Cumhuriyet Bulvarı dahil olmak üzere sıcak asfalt çalışması başlattık" dedi.

17 günlük tam kapanma sürecini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arterlerindeki asfalt çalışmalarına hız verdi. Talatpaşa Bulvarı'ndaki yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolların boş olması nedeniyle krizi fırsata çevirdiklerini söyleyerek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan ana arterleri bu kadar boş yakalamak mümkün değil. Böyle bir işe girişmek istediğinizde normalde çok ciddi rahatsızlık söz konusu olurdu; ama pandemi döneminin boşluğundan faydalanarak Talatpaşa Bulvarı, Alsancak'taki diğer ana arterler ve Cumhuriyet Bulvarı dahil olmak üzere sıcak asfalt çalışması başlattık. Bittiğinde İzmirliler çok daha konforlu, keyifli bir Alsancak görmüş olacaklar. Sıcak asfalt çok pahalı bir malzeme. Üstelik nakit para ile sürdürülen bir iş. Kriz döneminde de olsa tüm koşullarımızı zorluyoruz" dedi.

Başkan Soyer'e teknik gezide; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da eşlik etti.

10 bin ton asfalt

Talatpaşa Bulvarı'nda çift yönlü olarak bin 800 metrelik asfalt yenileme çalışmasının Arife Gününe kadar tamamlanması hedefleniyor. Ardından yine çift yönlü olarak 3 bin 400 metre uzunluğundaki Cumhuriyet Bulvarı'na asfalt serimi yapılacak. Böylece Alsancak Garı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak'taki ana hizmet binasına kadar olan alanda yıllar içerisinde yıpranmış ve sürüş konforu kaybolan iki ana arter baştan sona yenilenmiş olacak. İki ana arterin yenilenme çalışmasında toplam 10 bin ton asfalt kullanılacak. Çalışmaların 20 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Büyükşehir, tam kapanma döneminde İzmir kent merkezi ve ilçelerinde toplam 12 ekip ile asfalt serim imalatlarına devam edecek. - İZMİR

Başkan Soyer, Talatpaşa Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Soyer, Talatpaşa Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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