Başkan Soyer: "Suyumuz temiz ve güvenilir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezerek açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezerek açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer, "Arkadaşlarımız 24 saat görevlerinin başında. Suyumuz var, temiz ve güvenilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in içme suyunun yüzde 50'sini karşılayan Menderes Görece'deki Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezdi. Görevli personelin bayramını kutlayan Başkan Soyer, tesisle ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan ve Güney Bölgesi Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Memişoğlu'ndan bilgi aldı. İnceleme turunun ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Arkadaşlarım 24 saat işlerinin başında. Her biriyle iftihar ediyorum. Yaklaşık kentin içme suyunun yüzde 40'ı buradan karşılanıyor. Bu oranı arttırmak da mümkün. Kapasitenin üçte biri oranında pompaları çalışıyor. Tesis oldukça donanımlı. Her şey ciddi bir şekilde kontrol altında tutuluyor. İzmirliler güven duyabilirler. İçimiz rahat, gönlümüz ferah. Suyumuz var, suyumuz temiz ve güvenilir" dedi.

Kaynak: Habermetre