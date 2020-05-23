Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı
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Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun (İEKKK) 89. toplantısı internet üzerinden yapıldı.

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı
23.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:48

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun (İEKKK) 89. toplantısı internet üzerinden yapıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer küresel salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için başlayacak Selluka uygulamasını anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üyesi olduğu İEKKK'nin 89. toplantısı internet üzerinden yapıldı. Toplantıda, 88. İEKKK'de kısıtlı süre nedeniyle söz alamayan kurul üyeleriyle korona virüs sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurul üyelerine küresel salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için oluşturdukları Turizm Hijyen Kurulu çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kriterleri sağlayan belediye belgeli yeme-içme ve konaklama tesisleri Selluka Plaketi ve belgesi ile ödüllendirileceğini aktaran Başkan Soyer, "Turizm sektörü yavaş yavaş açılmaya başladığında öncelikle iç turizmdeki hareketlilik kentler arasındaki rekabeti öne çıkaracak. İzmir'in korona mücadelesi sürüyor. Bu kente yayılmış bir mücadele. Biz İzmir'in korona mücadelesinde ne kadar duyarlı ve titiz olduğunu göstermek itiyoruz. Selluka uygulamamız bakanlığın yayınladığı hijyen kriterlerinin ilk defa yerelde uygulanması anlamına geliyor. Dış turizmin de bundan etkileneceğini umut ediyoruz. Bu uygulamayı da yerel yönetimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcilerinin içinde yer aldığı bir oluşumla tam bir işbirliği ve mutabakat çerçevesinde hareket ederek hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren işletmelerin kriterlere uygunluğunu denetlemeye başlayacağız" diye konuştu.

İzmir'e Fab City geliyor

Kurul üyelerine Havagazı Fabrikasını etkin kullanmak için Gençlik Merkezine dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Fabrikasyon Laboratuvarını (FabLab) buraya taşıyoruz. Havagazı bahçesi içinde yer alan Gençlik Merkezi daha çok inovasyon, girişimcilik ve kuluçka merkezi olarak hizmet verecek. Hedefimiz burayı bu alanda dünyanın önde gelen kentlerinin içinde yer aldığı Fab City'e dönüştürmek" dedi.

Şükürer'den teşekkür

İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer ise korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için büyük özveri gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine teşekkür etti. Salgından etkilenerek işsiz kalanlara ve mültecilere Başkan Soyer'in ve ilçe belediyelerin desteğini hatırlatan Şükürer, her partiden İzmir milletvekillerinin katılımıyla bir yardım organizasyonunu hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Toplantıda kurul üyeleri sektörlerine ilişkin salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntılar konuşuldu. Üyeler, Selluka uygulamasının küresel salgın sürecinde İzmir'de turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için çok önemli olduğunu kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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