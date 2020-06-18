Başkan Soyer: "Pandemi fuarcılıkta dijital dönüşümü hızlandırdı" Küresel salgın nedeniyle bu yıl ilk kez sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Küresel salgın nedeniyle bu yıl ilk kez sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye'nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shoedex 2020'nin değerlendirme toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi süreci her alanda olduğu gibi fuarcılık alanında da dijital dönüşümü hızlandırdı" dedi.

Ticaret Bakanlığının desteği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla ilk kez küresel salgından dolayı sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye'nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shoedex 2020'nin değerlendirme toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuştu.

Başkan Soyer, küresel salgın nedeniyle uluslararası fuarların ertelenmesinin, uluslararası ticareti ve küresel tedarik zincirini etkilediğine dikkat çekerek, "Yurt dışı seyahatlerin yapılamadığı ve fuarların düzenlenemediği bu süreçte, bu organizasyonların online yapılması düşüncesi, pandemi sonrası yeni dönemde uluslararası ticaretin devamlılığı ve fuarcılık sektörünün geleceği için çok önemli" dedi.

İzmir fuarcılıkta öncü

Fuarcılığın bir kent açısından ilgili tüm paydaşların katkılarıyla gerçekleşmesi gerekli olan bir sektör olduğunu da söyleyen Başkan Soyer, "İzmir, İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye'de öncü bir şehir. Yeni süreçte de sanal fuarlar üzerine İZFAŞ tarafından yapılan dijital dönüşüme ayak uydurma çalışmaları, İzmir'in bu öncü rolünü pekiştirecek. İşte Shoedex 2020 Sanal Fuarı, buna yönelik çok önemli bir adım. Biz İzmir'in bir dünya kenti olması ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine daha çok katkı sağlaması amacıyla dünyadaki gelişmeleri daha fazla takip etmek ve kentler ile daha fazla ilişki kurulması gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz"

Soyer şunları söyledi:

"Küresel ve ülke ekonomimizin çok zorlu bir sürece girdiği bu yeni dönemde uluslararası ticaret ve ihracat ile ülkemize döviz girişi sağlamak, ekonomik sorunların aşılmasında çok büyük önem teşkil ediyor. Fuarcılık sektöründe, sanal organizasyonlarla bunu dijital platformda, e-ticaret ve e-ihracat şeklinde yapabiliriz. Shoedex 2020 'Let's meet digital' sloganıyla yeni dönem fuarcılığa adımı İzmir'den attık. Sanal Fuarımızda, akıllı eşleşme filtresi ile desteklenen etkinlikler dört gün boyunca aralıksız sürdü. İzmir'deki bu fuarlar sayesinde kentin öncü rolünü pekiştiriyor ve bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz."

"İlk sanal fuarla tarihe geçtik"

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da, Türkiye'nin ilk sanal fuarını yaparak tarihe geçtiklerini belirtti. Zardar, "Eylül ayında amacımız ulusal ve uluslararası katılımla fuarımızı büyütmek ve güçlendirmek. Hedefimiz sektörümüzü en iyi şekilde dijital ortamlarda tanıtmak" dedi.

"59 farklı ülkeden alıcıları ağırladık"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye'de fuarcılık ve ihracatta ilkleri gerçekleştirmiş İzmir'in, pandemi döneminde de öncü olma sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti. Jak Eskinazi, "İhraç ürünlerimiz için yeni bir pazarlama yöntemi olan dijital fuarcılıkta da Türkiye'ye rol model olduğumuz için son derece mutluyuz. Biz ihraç ürünlerimizin pazarlaması için yeni bir yol bulduk. Türkiye'nin ilk dijital fuarı olan Shoedex 2020'de 59 farklı ülkeden alıcıları ağırladık" dedi.

Jak Eskinazi, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'ye yıllık 1 milyar doların üzerinde döviz kazandıran, son 10 yılda ihracatını 2,5 kat geliştiren, korona virüsü sürecinden en fazla etkilenen ayakkabı ve saraciye sektörlerimiz için can suyu olan Shoedex2020 Fuarı'nı eylül ayında tüm deri sektörünü kapsayacak şekilde İZFAŞ ile işbirliğinde tekrar düzenleyeceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bundan sonraki süreçte dijital ticaret heyetleri ve fuarlar düzenlemeye devam edeceğiz."

"Dubai'ye ile Körfez ülkelerine gıda ihracatımızı arttırmak istiyoruz"

Pandemi döneminde tarım ürünlerinin öneminin daha da iyi anlaşıldığına dikkat çeken Eskinazi, "Pandemi döneminde Ege İhracatçı Birliklerinin ( EİB) yaptığı ihracatta tarım ürünlerinin payı nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. Dubai Gıda Ürünleri Sanal Ticaret Heyetinde yaş meyve sebze, kuru meyveler, zeytin-zeytinyağı, konserve ürünler, deniz ürünleri, süt ürünleri sektörlerinden firmalarımızın Dubai ve Körfez ülkelerinde yerleşik önemli alıcılarla sanal ortamda ikili iş görüşmeleri yapmalarını hedefliyoruz. Yıllık 20 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden Dubai'ye ve Körfez ülkelerine gıda ihracatımızı arttırmak istiyoruz" dedi.

Shoedex 2020 Fuarında, ayakkabı ve saraciye (deri) sektöründen 31 üretici firmanın sonbahar-kış koleksiyonlarını, küresel ölçekteki 326 profesyonel satın alıcı ile buluşturdu. Alıcılar ile ihracatçılar, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma aracılığıyla sipariş verme imkanı elde etti. Programda fuara katılan firma temsilcilerine sertifika verildi.

1-3 Haziran tarihleri arasında yapılan Shoedex 2020'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki değerlendirme toplantısına ayrıca İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosman Alıcı ve davetliler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA