Başkan soyer, makam odasını minibüse yükledi

14.10.2019 19:08

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 'seyyar makam' uygulamasını başlattı. Başkanlık makamını özel tasarlanan minibüse taşıyan Başkan Soyer, ilk ziyaretini Buca'nın Akıncılar, İnönü, Adatepe ve Cumhuriyet mahallelerine yaptı, halkın sorunlarını dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarlarla ve vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla makam odasını minibüse taşıdı. İçinde çalışma masası, bilgisayar, muhtarlar ve vatandaşların oturacağı koltukların yer aldığı, araçta bulunan güneş panelleriyle harcadığı elektriğin bir bölümünü üreten seyyar makam minibüsü bugün İzmir'de yola çıktı. "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz" diyen Başkan Soyer, muhtarlar ve vatandaşlarla tek tek görüştü, notlar aldı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer'e, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de eşlik etti. Soyer, gelen talepleri sokak sokak gezerek yerinde inceledi.

'HER FIRSATTA SİZİN ARANIZDA OLACAĞIM'Muhtarlarla sık sık toplantı yaptıklarını ancak talepleri yerinde görmek, vatandaşlarla karşılıklı sohbet etmek gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, "Sıkıntıyı, talebi yerinde görünce daha farklı bir çözümü ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızla yakın temasta bulunduğumuz için çok mutluyum. Muhtarlarımızla birlikte çalışırsak vatandaşın derdine derman üretiriz. Biz muhtarlarımızı kılavuzumuz, rehberimiz gibi görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 4,5 yıl en çok muhtarlara kulak verecek, onları dinleyecek, duyacak. Çünkü onların her biri kendi mahallesinin sorununu en iyi bilen insanlar. Bu araç ve proje bunun için yapıldı. Her fırsatı değerlendirip mahallelere gideceğim, vatandaşlarımı ziyaret edeceğim" dedi.'BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU'Başkan Soyer'i mahallelerinde gördükleri için çok mutlu olduğunu söyleyen İnönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Meçu, "Başkanımızdan randevu istemiştik. Kendisi en kısa sürede ekibini toparlayıp geleceğini söylemişti. Çok teşekkür ediyorum. Verdiği sözü tuttu. Belediyenin bütün ekipleri mahallemizde çalışıyor. Sorunlarımızın en kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Bucamız çok güzel olacak" dedi. Başkan Soyer de, kentin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, "Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bucalıların otobüs sefer sıklığının artması ile ilgili talepleri var. Aralık'ta 30, 2020 yılında 80 otobüs daha alarak sefer sayısını sıklaştıracağız. İlçenin ulaşım sıkıntısı asıl metro hattının devreye girmesi ile çözülecek. Metro Buca'nın en büyük yatırımı olacak" dedi.