Başkan Soyer krizin reçetesini açıkladı:
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Başkan Soyer krizin reçetesini açıkladı:

Türkiye'nin farklı illerinden kent konseyleri başkanlarının bir arada geldiği toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgının tüm dünyaya doğa ve demokrasi ekseninde önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Başkan Soyer krizin reçetesini açıkladı:
11.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:00

"Doğayı korumak ve demokrasiyi yaygınlaştırmak önceliğimiz olacak"

Başkan Soyer, "Doğayı korumak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek birinci önceliğimiz olmalı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen Büyükşehir belediyeleri kent konseyleri toplantısına konuk oldu. Çevrimiçi toplantıda koronavirüs sürecinin tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini dikkat çeken Başkan Soyer,"Pandemi süreci bize iki konuda ders verdi. Doğayı korumak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek birinci önceliğimiz olmalı. Diğeri ise şeffaflık, katılımcılık. Bizler ne kadar hesap verebilir noktada durur, katılımcılığın önüne açarsak büyük krizlerde başarılı oluruz" dedi.

Kriz Yönetimi Üst Kurulu çalışmalarına devam edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliğini uygulamaya aldıklarını ve ortak akılla hareket ederek çalıştıklarınıhatırlatan Başkan Soyer, şunları söyledi: "Belediye bürokratlarımız, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kent konseyinin katılımı ile Kriz Yönetimi Üst Kurulu kurduk.Oluşturduğumuz bilim kurulunun da önderliğinde her pazartesi toplanarak ortak akılla sorunlarla nasıl başarılı çıkarız belirlemeye çalıştık.Bu kurulun çalışmalarını yeni normal denilen dönemde de aynı ekiple belki yeni katılımcılarla sürdüreceğiz Ortak akılne kadar büyürse,paydaşlık ne kadar çoğalırsaürettiğimiz çözümler güçlü, kapsayıcı ve doğru oluyor. Demokrasinin daha çok yaygınlaşması ve güçlenmesi kriz sonrası belediyecilik anlayışımızın temel çıkış noktası" diye konuştu.

Ortak akılla çalışıyoruz

Başkan Soyer demokrasinin birlikte yaşamanın kültürü olduğunu, kent konseylerini de bu yüzden çok önemsediğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim farklılıklarımızla bir arada olmayı başarmamız gerekiyor. Kent konseyleri bu bağlamda hem hukuki mevzuatı gereği hem 28 yıllık deneyimi gereği yerelde en doğru çatı örgütlenmeyi sunan fırsatlar taşıyor. İzmir Kent Konseyi onuncu yılını tamamladı. Gördük ki olağanüstü güçlü temsil kabiliyetine sahip. Kentin sorunları ile başa çıkmak için birçok yapıyla ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdikent konseylerini etkin kılmak, hayatın içine sokarakyerel yönetimlerle buluşturacak bir zamanı yaşıyoruz. Aktif vatandaşlık,kent paydaşlığı gibi kavramların çok daha fazlatoplumu ile buluşturulması gerektiğini düşünüyoruz".

Dayanışmada İzmir örneği

Konuşmasında hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllükle kentlerine sahip çıkan kent konseyi başkanlarına teşekkür eden Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler imeceyi insanlığa hediye etmiş bir toplumun mirasçılarıyız. Kentine sahip çıkma duygusunu taşıyan,onun için enerjisini,kaynağını seferber eden,bunun için el ele veren atalara sahibiz. Biz komşu hukuku nedir, mahalle dayanışması nedir biliriz. Biz demokrasiyi içselleştirecek kadim kültürün takipçileriyiz. Dünyadan örnek vermek gerekirse koronavirüs salgınında Macaristan'da Orban gibi otoriteyi merkezileştirmeye çalışan eğilimler var. 5 kadın tarafından yönetilen Danimarka, Almanya, Finlandiya, Yeni Zelanda veTayvan isedayanışma kültürünü öne çıkartan ve buradan krizle mücadele yöntemleri ortaya koyan ülkeler oldular. Biz bunun dünyadaki en i yi örneklerini ortaya koyabilecek bir toplumuz.İzmir'den bir örnek vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle kiraz hasadı için geçici işçi çalıştıramayan üreticilerimiz için gençlerimize bir çağrı yaptık. Gönüllülerimiz haftalarca çalıştı, çok güzel bir dayanışma örneği ortaya çıktı. Gönüllülük temelinde yerel yönetimler işbirliği ile biz eğer o kadim kültürümüzü canlandırmayı başarırsak tarih yazarız".

Öncü kent İzmir

Toplantının kolaylaştırıcılığını üstlenen Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, kent konseyleri başkanlarının buluşmasına konuk olan Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Mütevazilik iyi niyet,nezaket, samimiyet, naiflik zayıflık göstergesi değil insan olmanın gereğidir. Siz bunun sembolü oldunuz. Kent konseyi gibi yapılar bu tür erdemler üzerine dayalı. Siz ne kadar sembol olursanız kent konseyleri en az o kadar güçlenecektir" dedi.Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer ise İzmir'in her konuda öncü olduğunu, yine bir öncülük yaparak kent konseyleri başkanlarını bir araya getirdiğini ifade etti.

Toplantıya, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Yusuf Can Gökmen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayşegül Aygun, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı,Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman,Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Yücel Ayaz, Tekirdağ Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Mercan, Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu katıldı.

Kaynak: Bültenler

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