Başkan Soyer Kınık'ı ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınında metropol dışındaki ilçelerde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Kınık'a gitti.

Yurttaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Soyer, gıda ve iftar paketi dağıtımına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kriz Belediyeciliği kapsamında metropol dışındaki ilçelerde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Kınık'ı ziyaret etti. Başkan Soyeryurttaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Başkan Soyer'in ilk durağı ilçenin Arpaseki Mahallesi oldu. Başkan Soyer desteğe ihtiyaç duyan aileleri ziyaret ederek onlara gıda kolisi götürdü ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Gençlerin halı saha talebine de olumlu yanıt veren Başkan Soyer, yer sorunun çözülmesi halinde halı sahanın yapılacağını belirtti. Hamza Hocalı Mahallesi'nin ardından Aşağı Mahalle'de iftar paketi dağıtımına da katılanBaşkan Soyer ardından Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i de ziyaret etti. Sadık Doğruer, ilçede koronovirüs salgını ile ilgili çok büyük sıkıntı yaşamadıklarını, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüklerini belirterek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Soyer'e Kınık ziyaretinde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, koronavirüs krizi sürecinde Kınık ilçesinde görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya eşlik etti.

Kınık'ta neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Kınık'ta 37 mahallede 700 kişiye gıda paketi dağıtıldı. 3 bin kişilik iftar paketinin dağıtımı başladı. İlk ve ortaokul öğrencilerine 2 bin kitap hediye edildi. 8 bin 500 maske dağıtılırken,Sağlık Müdürlüğü'nce tespit edilen 80 kronik hastanın evine dezenfektan seti ulaştırıldı.Çarşı esnafına dezenfektan seti verildi. Kamu kurumları, eczaneler, kalabalık işyerlerinin önü ve dere kenarları her hafta dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Bültenler