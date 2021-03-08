Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı
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Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:42
Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karataş'taki Tarihi Asansör'ün önünde başlayarak sokakta kadınlara karanfil dağıttı. Kadın makinistler, mühendisler ve çalışanlarla birlikte Karataş'taki tramvay durağına kadar yürüyen Başkan Tunç Soyer, tramvaya binerek kadın yolcuların 8 Mart'ını kutladı. Başkan Soyer, Konak'ta tramvaydan inerek İzmir Metrosu'nun Konak durağına kadar yürüdü. Metro ile Basmane İstasyonuna giden Başkan Soyer, metroda da kadın yolcuların gününü kutladı.

"Bütün bu acılar bütün bu şiddet geride kalsın"

Basmane Garı'nın önünde açıklama yapan Başkan Soyer, kadınlar için şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya diledi. Başkan Soyer, her günün şiddet haberiyle, kadın cinayetiyle başladığını dile getirerek, "Çok üzgünüz; ancak kadının düşüncesinin, kadının emeğinin mayalandığı bir toplum ileriye gidebilir. Kadının düşüncesiyle, kadının emeğiyle yoğrulacağımız günler diliyorum. Diliyorum ki bütün bu acılar, bütün bu şiddet geride kalsın" dedi.

Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Kentsel Adalet ve Eşitlik Şubesini kurduk. Kadın Çalışmaları Şubesi var. İstanbul Sözleşmesinin her harfinin sonuna kadar uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

Başkan Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanlarını da ziyaret etti. - İZMİR

Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı
Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı
Başkan Soyer, kadınlara karanfil dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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