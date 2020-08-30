Başkan Soyer, İzmirlileri bisiklet üzerinden selamladı
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Başkan Soyer, İzmirlileri bisiklet üzerinden selamladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle kent sokaklarını bisiklet üzerinden turlayarak İzmirlilerin bayramını kutladı.

Başkan Soyer, İzmirlileri bisiklet üzerinden selamladı
30.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle kent sokaklarını bisiklet üzerinden turlayarak İzmirlilerin bayramını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İzmirlileri bisiklete binerek selamladı. Korona virüsü önlemleri nedeniyle Başkan Tunç Soyer, önceki bayramların aksine büyükşehir belediyesi bando takımının yer aldığı üstü açık otobüse binmedi.

Başkan Soyer, bu kez kortejin önünde bisikletiyle ilerleyerek Karataş'tan Üçkuyular'a kadar geldi. İnönü Caddesi üzerinden Poligon'a kadar pedal çeviren Soyer, yol boyunca vatandaşları selamladı. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlarda, Soyer'e bayraklarıyla ve el sallayarak karşılık verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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