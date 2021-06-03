Başkan Soyer: İzmir'i Doğal Afetlere Karşı Dirençli Hale Getiriyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirerek kenti doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için yürütülen Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi çalışmalarını inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirerek kenti doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için yürütülen Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi çalışmalarını inceledi. Soyer, "Bu çalışmaları hızla bitirmemiz gerekiyor. Bölgedeki çalışmalar bitene kadar trafikte yaşanacak sıkışıklık nedeniyle çok üzgünüz ama Kemeraltı, İkiçeşmelik, Çankaya bölgesinde su baskınlarının önüne geçmek için bu işi yapmak zorundayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşırı yağışlarda Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi. İklim krizinin yol açtığı aşırı ve ani yağışlara karşı kenti daha dirençli hale getirmek, oluşan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen proje hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, yağmur suyunun ayrıştırılacağını ve atık su kanallarının tamamının yenileneceğini söyledi. Projenin, İzmir'in 50 yıllık geleceğini ilgilendiren, radikal, köklü ve büyük bir değişikliği de beraberinde getiren çalışmaların kontrollü şekilde sürdüğünü ifade eden Soyer, "Çalışmalar kentin ana arterlerinde yürütülüyor. İzmir açısından büyük öneme sahip ana akslarından biri. Bu nedenle trafik akışıyla ilgili sorun yaşanıyor. Ancak yumurta kırılmadan omlet olmuyor. Bu çalışmaları hızla bitirmemiz gerekiyor. Bölgedeki çalışmalar bitene kadar trafikte yaşanacak sıkışıklık nedeniyle çok üzgünüz ama Kemeraltı, İkiçeşmelik, Çankaya bölgesinde su baskınlarının önüne geçmek için bu işi yapmak zorundayız" dedi.

"Su baskını sorunları yaşanmayacak"

Projenin tamamlanmasının ardından özellikle Kemeraltı esnafının aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarını bir daha yaşamayacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "İklim krizi nedeniyle ciddi yağışlar düşüyor. Beklenmedik hava olayları yaşanıyor. Biz kentimizi bu tür beklenmedik hava olaylarına karşı hazırlıyoruz. Tüm bu çaba, İzmir'i daha dirençli bir kent haline dönüştürmek için. Geçen Şubat ayında kent tarihinde görülmeyen rekor bir yağış düştü, İzmir'i olumsuz şekilde etkiledi. Tüm bu sorunlar bir daha yaşanmasın diye çalışıyoruz. İnsanlarımız şiddetli yağışlarda, büyük afetlerde, büyük hasarlar yaşamasın istiyoruz. Bu çalışmaların sonunda kent merkezini ve Kemeraltı'nı büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Bir daha bu tür büyük felaketler karşısında bu kadar büyük zararlar oluşmayacak" diye konuştu.

"Yaz sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışmaların yaz sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bütün hedefimiz yaz sonuna kadar ana arterlerdeki çalışmaları tamamlamak. Kemeraltı'nın kuşaklanması projesi sadece bu bölgeyi ilgilendiren bir konu değil. Kentin merkezini ilgilendiren bir konu. O nedenle çok sancılı. Çok eski hatların tamamen yenilenmesi söz konusu. Süreç biraz zorlu. Birçok engelle karşılaşılıyor ama hepsini aşarak İzmir'i yaz sonunda bu sorundan tamamen kurtaracağız. "

Kaynak: Habermetre