Başkan Soyer: "İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var"
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Başkan Soyer: "İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var"

Başkan Soyer:
30.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:10

İnternet üzerinden yapılan İEKKK toplantısında korona virüs sürecini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. İzmirli olmaktan, İzmir'in belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

İnternet üzerinden yapılan İEKKK toplantısında korona virüs sürecini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. İzmirli olmaktan, İzmir'in belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üyesi olduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 88. Toplantısını korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden yaptı. 75 İEKKK üyesinin katıldığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının salgın süresince internet üzerinden yaptıkları en geniş katılımlı toplantı olduğunu hatırlatarak üyelere teşekkür etti. Tüm dünyayı ekonomik ve sosyal anlamda daha da zor günlerin beklediğine işaret eden Başkan Soyer, dayanışmanın ve birlikteliğin önemini vurguladı. İzmir'deki dayanışmayla gurur duyduğunu söyleyen Soyer, "Belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir dayanışma ağı kurulmadı, yurttaşlar dayanışmayı bu kadar çok sahiplenmediler. Herkes İzmir'in başarı hikayesini konuşuyor. İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. Dijital platform üzerinden sunduğumuz iftar yemeği paketlerinden alarak dayanışmaya katılanların sayısı beş gün içinde 154 bin 892 oldu. Halkın Bakkalı'ndan iki tip gıda paketi alınabiliyor. Birinci paketten 6 bin 673, ikinci paketten 6 bin 846 adet sipariş verilerek desteğe ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Bu dayanışma son derece değerli ve bunu daha çok büyütmek mecburiyetindeyiz. Sadece İzmir değil yurt içinden yurt dışından da destek verenler var" dedi.

Bambaşka bir İzmir geliyor

Salgın sonrası da İzmir'deki bu dayanışma kültürünün devam etmesinden mutluluk duyacağını kaydeden Başkan Soyer, "Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenen yurttaşlarımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Gücü olanla ihtiyacı olanın bu koordinasyon çatısı altında buluşmaya devam etmesini istiyorum. Bundan çok büyük heyecan ve gurur duyduğumuzu sizinle paylaşmak isterim. İnanın bu devam ederse kurulacak yeni dünyada başka bir İzmir, bambaşka bir dayanışma kültürü ortaya koymuş olacağız" şeklinde konuştu.

İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer ise korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde ellerinden gelen çabayı göstererek dayanışma ruhunun en güzel örneğini yaşatan devletin her birimine, sağlık kuruluşları, sağlık personeli, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Şükürer, "Salgın bir gün mutlaka bitecek. Sonrasında sosyal ekonomik ve kültürel hayatımızın her anında hayatın ne şekilde değişikliğe uğrayacağı üzerine dikkatle durmamız gereken konular çıkacaktır ancak şu an akut bir dönem yaşıyoruz. Çıkış ışığını net bir şekilde görmediğiniz bir tünelin içindeyiz. Bu aşamada İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve Sayın Tunç Soyer'in liderliği çok büyük önem taşıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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