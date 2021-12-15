Başkan Soyer, istinat duvarının çöktüğü sitede inceleme yaptı

NARLIDERE, İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yağışların etkisiyle Narlıdere'de istinat duvarı çöken sitenin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Durum hakkında bilgi alarak site sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Soyer, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini hızla gidereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta yoğun sağanak yağışların etkisiyle istinat duvarı çöken Narlıdere'deki Narkent Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çökmenin ardından alanda püskürtme beton yöntemiyle aldığı güvenlik önlemini inceledi. İstinat duvarı çöken site ve çevrede risk oluşturabilecek bölgeler hakkında bilgi alan Başkan Soyer, site ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

"Vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz"

Ziyaretin ardından durum değerlendirmesi yapan Soyer, "İlk olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hızla çalışmalarımıza başladık. Yoğun yağışlar öncesinde toprak kaymasını önlemek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çöken istinat duvarının bulunduğu alanı püskürtme betonla kapladı. Şimdi proje hazırlayacağız. Proje temini sürecinin bitiminde hızla çalışmalarımızı tamamlayıp yurttaşlarımızın güvenle evlerinde oturmalarını sağlayacağız" dedi. - İZMİR