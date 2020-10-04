Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor
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Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor

04.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:26
Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilkini geçtiğimiz hafta yaptığı ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilkini geçtiğimiz hafta yaptığı ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor. İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, devam eden projeleri ve ilçelerin büyükşehirden taleplerini dinlemek için başlatılan program kapsamında Soyer, 7 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği ve ilkini geçen hafta yaptığı toplantılarına devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, yurttaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek için bu uygulamayı başlatan Başkan Soyer, 7 ilçe belediye başkanıyla daha bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya; Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldı.

Pazartesi toplantısıyla tüm ilçeler tamamlanacak

İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, önümüzdeki 3.5 yıla ilişkin hedefleri ve ilçelerin büyükşehir ile ortak yürütmek istedikleri projeleri dinleyen Soyer, bütçe döneminin yaklaştığını ve ilçelere yapılacak yatırımların planlanacağını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve belediye bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda Başkan Soyer, notlarını aldı, bazı projeler için daha fazla bilgi ya da fizibilite raporu istedi, bazı çalışmaların da hızlandırılması için bürokratlarına talimat verdi. - İZMİR

Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor
Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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