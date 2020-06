Başkan Soyer, gönüllülerle buluştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz Varız" dayanışma kampanyasının gönüllüleriyle, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz Varız" dayanışma kampanyasının gönüllüleriyle, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Soyer, "Bu zor günlerde dayanma ve bize saldıranlara karşı kendimizi savunma gücünü sizden aldık. Yolumuz uzun, daha da dikenli olabilir. Ama biliyoruz ki, sonundaki aydınlık bizi bekliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz Varız" dayanışma kampanyasında görev alan gönüllülerle, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde buluştu. Gençlerin sevgi gösterileri ve coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Soyer, gönüllülerin İzmir'de bir iyilik hareketi başlattıklarını, bu nedenle tüm Türkiye'nin kendileriyle gurur duyduğunu söyledi. Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Soyer, "Başlattığınız iyilik hareketi bütün Türkiye'ye ilham veren, örnek olan muazzam bir hareket. Siz, yüce gönüllülüğünüzü gösterdiniz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştınız" ifadelerini kullandı. Bu durumun yalnızca kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar la ilgili olmadığını da kaydeden Tunç Soyer, "Siz aynı zamanda kırsalda, geçici işçi sıkıntısı çeken üreticinin yanında, evine et girmeyen mutfaklarda, her yerdeydiniz. Yağmurda, soğukta, sıcakta, güneşte, her yerdeydiniz. Her biriniz ile tek tek iftihar ediyorum" diye konuştu.

"Bizi yıkmak için her şeyi yapıyorlar"

Başkan Soyer, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sizler öyle güzel insanlarsınız ki. Bizi yıkmak için, bizi gömmek için her şeyi yapıyorlar. Ama sizden öyle besleniyoruz ve öyle büyük bir güç alıyoruz ki. Can buluyoruz, güç buluyoruz, enerji buluyoruz. Kısacası bütün çalışma azmimiz, çalışma şevkimizi sizden alıyoruz. Emin olun sizin varlığınızı bildiğim için bizi asla yıkamayacaklarını da biliyorum. Çok daha aydınlık, güzel günleri beraber kuracağımızı biliyorum. Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde öyle büyük bir ders verdiniz ki."

"170 bin haneye ulaştık"

Gönüllülerin el ele vererek birçok ihtiyaç sahibinin hayatına dokunduğunu söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

"170 bin haneye ulaştık. 170 bin haneye gıda, sebze, erzak paketi ulaştırdık. 170 bin hane demek, İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si demektir. Siz İzmir'in en ihtiyaç sahibi insanlarına, gerçekten en çok dokunulması gerekenlerine dokundunuz. Derman oldunuz. O zor ve karanlık günlerde ışık oldunuz, ışık saçtınız."

"Yolumuz uzun, daha da dikenli olabilir"

Atalarımızın çok daha zor günlerde, yalın ayak, büyük sorunlar ve çaresizlikler içerisinde bu vatanı düşman işgalinden kurtardığını belirten Başkan Soyer, şunları söyledi: "Tek bir sırları vardı. El ele verdiler, sımsıkı birbirlerine sahip çıktılar ve vicdanlarını diri tutarak bu vatanı savundular. Bazen vatanı savunmak çizme giymeyi gerektirir. Bazen vatanı savunmak, tohuma sahip çıkmayı gerektirir. Bazen vatanı savunmak en çok ihtiyacı olan anlaşmayı gerektirir. Bazen vatanı savunmak, aç yatan varken tok yatmamayı bilmektir. Sizler bütün bunları bilen genç, pırıl pırıl yürekli insanlar olarak gelecekte de bize umut veriyorsunuz. Sizlerin enerjisi, gücü ve sizlerin bu kocaman yürekleri ile çok daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu zor günlerde çok güzel anılar biriktirdiniz. Birbirinizle omuz omuza olmanın ve dayanışma içerisinde olmanın sağladığı güzel anılar biriktirdiniz. Çocuklarınıza anlatacağınız güzel anılar biriktirdiniz. Bu zor günlerde dayanma gücünü sizlerden aldık. Bize saldıranlara karşı kendimizi savunma gücünü sizden aldık. O nedenle hepinizin bu yüce gönüllülüğü karşısında saygı ile eğiliyorum. Yolumuz uzun, daha da dikenli olabilir. Ama biliyoruz ki, sonundaki aydınlık bizi bekliyor. Oraya hep beraber yürüyeceğiz." Program, Biz Varız kampanyasındaki gönüllülere sertifika verilmesinin ardından sona erdi.

Pandemi sürecinin isimsiz kahramanları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısı üzerine pandemi sürecinde göreve koşan gönüllüler, "Biz Varız" kampanyası kapsamında lojistik merkezine çevrilen Kültürpark'taki hollerde gıda paketlemiş, bu gıda paketlerinin dağıtımında belediye personeline yardımcı olmuştu. Gönüllüler ayrıca küresel salgın nedeniyle tarım işçisi bulmakta sorun yaşayan Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin de yardımına koşmuş, kiraz hasadına katılmıştı. - İZMİR

