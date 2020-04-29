Başkan Soyer, en arkadakilere verdiği sözü tuttu
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Başkan Soyer, en arkadakilere verdiği sözü tuttu

Koronavirüs günlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Dernekleri ve Kooperatifleri gündelik çalışan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Başkan Soyer, en arkadakilere verdiği sözü tuttu
29.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:04

İZGEKOP Başkanı Sedat Komas ve Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe

İzmir'in atıklarını katık edenler ile Roman vatandaşlara edilen yardımlar için İzmir Geri Dönüşüm Sokak Toplayıcıları İşletme Kooperatifi Başkanı Sedat Komas ve Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe teşekkür etti.

ATIĞI KATIK EDENLERE ŞEVKAT ELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Dernekleri, Kooperatifleri ile muhtarlar Koronavirüs günlerinde organize bir çalışmayı ortaya koydu. Gündelik yevmiye, kağıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışanlara yardım eli uzandı. Bu yardım çalışmalarına katkı koyanlara teşekkür edenİzmir Geri Dönüşüm Sokak Toplayıcıları İşletme Kooperatifi Başkanı Sedat Komas ve Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer en arka sıradakilere verdiği sözü tutdu"dedi. Başkan Komas, "Bu kriz günlerini önceden gören Roman seyyar satıcıları ve atık kâğıt işçileri İzmir Milletvekilimiz Özcan Purçu'nun destekleri ve katkılarıyla aylar öncesinden örgütlenmeye başlamışlardı. Bir yandan mısırcılar Kooperatifi diğer yandan geri dönüşüm dağıtım işçileri kooperatifi kurulmuştu. Kuruluşunda Konak İlçesi, Emirsultan Mahalle muhtarımız Hüseyin Heptepe'nin yer aldığı. Yaşamlarının önemli bir bölümünü kâğıt toplayarak geçiren, adeta "çöpte büyüyen kâğıt ustaları, Atığı Katık Eden Roman yurttaşlarımızın da katıldığı geri dönüşüm işçileri, kooperatifi kurucuları ve üyelerimiz yardım çalışmalarına gönülden destek oldu. Olmaya da devam edecek"dedi.

KRİZDE, SALGIN VEYA SAĞLIKTA SOKAK ESNAFLARI ÖRGÜTLENMELİ!

Çalışmalara katılan gönüllüler, "Kooperatif kurucularının, örgütlenen seyyar satıcılarımızın, işportacılarımızın, atık toplayıcılarımızın asıl hayali ise; korona günleri geçtikten sonra İzmir sokaklarında daha düzenli, daha sağlıklı, daha temiz, insan onuruna ve yaşamına yakışır iş koşullarına kavuşmaktır"şeklinde konuştu.

SOKAK GİRİŞİMCİLİĞİ VE KÜÇÜK SANAL GİRİŞİMCİLİK ARTACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Ekonomisi Şube Müdür V. Dr. Osman Sirkeci, "'Evde Kal' dediğiniz dar gelirli vatandaş ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Dışarı çıkamıyor, çıksa da büyük marketlerden alışveriş yapacak güce sahip değil! Tam da bu durumda olan yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında seyyar satıcılarımızın yaptıkları iş kolunun önemi artmaktadır.

Özellikle mahalle yaşamının devam ettiği bölgelerde, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta veya markete ulaşımda ekonomik yeterliliği olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götüren, seyyar satıcılığın bir hizmet kolu olduğu anlayışının yaygınlaştırılması arzulanmaktadır. Sokak Esnaflığının, evlerden yürütülecek sanal girişimlerin önemi gelecekte de giderek artacaktır"dedi.

YOKSULLARIN AKIL BİRLİĞİ GELECEĞİ BELİRLEYECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Uzmanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, "AVM'lerin, dev şirketlerin gölgesinde kalan bu gizli sektörün yadsınamayacak sosyal ve ekonomik katma değerli potansiyeli ve gücü başta en küçüğünde, muhtarlıklarda ve tüm yerel yönetim kademelerinde hem de siyasi platformlarda ve devletin tüm kademelerinde gecikmeksizin dikkate alınması gerektiği çok açıktır. Korona günleri, sağlıklı günlere hazırlanmak için akıl ve güç birliği yapmanın fırsatı ve yoksul emekçilerin kaderlerini kendi akılları ve elleriyle değiştirecekleri merkezi ve yerel yönetimlerin desteği ile bir avantaj olmalıdır"şeklinde konuştu.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR.

Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe, "Sokak çalışanlarının kayıt dışı olmalarına rağmen ekonominin dönen çarklarına çok önemli katkılar sunmaktadırlar. Bu katkının önemini kriz günlerinde daha iyi gördük. Serada yetişen çiçekten sokağa konteynerlere atılan kâğıdın çiftçinin yetiştirdiği mısırın insanlara psikolojik terapi veren falcının önemini ve anlamını daha iyi kavradık"dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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