Başkan Soyer'e Pakistan Bulvarı için teşekkür

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Gıda Çarşısı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Pakistan Bulvarı'nı gezdi. Büyükelçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bulvara ülkesinin adını vermesinden duyduğu onuru dile getirerek teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi Egemenlik Evi'ndeki makamında ağırladı. Başkan Soyer ve Büyükelçi Sajjad Qazi'yi daha sonra bulvara dönüştürülen Konak Gıda Çarşısı'nın yakınlarındaki bin 400 metrelik caddeyi ziyaret etti. Büyükelçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bulvara Pakistan adını vermesinden ülkesi adına duyduğu onuru dile getirerek Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Büyükelçi Sajjad Qazi "Tüm Türkiye'yi gördüm ama İzmir'in çok farklı bir ruhu var. İzmir'de daha önce de eşimle kaldık. Bizler adına yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kültürpark'daki Pakistan Pavyonu'nu da yenilediniz. Gerçekten tek kelimeyle harika olmuş" dedi.

Bulvar gezisine İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Pakistan'ın İzmir Fahri Konsolosu Cahit Yaşar Eren de katıldı.

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