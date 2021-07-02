Başkan Soyer: Deniz Ulaşımına Ağırlık Vereceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Marina'yı İzmirlilerin Körfez'le ilişkisini güçlendirmek için kente kazandırdıklarını ifade ederek, Körfez'in aynı zamanda kentin trafik sorununun da çözümünde rol oynayacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Marina'yı İzmirlilerin Körfez'le ilişkisini güçlendirmek için kente kazandırdıklarını ifade ederek, Körfez'in aynı zamanda kentin trafik sorununun da çözümünde rol oynayacağını belirtti. Başkan Soyer, "Denizdeki trafik hacmini büyütmek mecburiyetindeyiz. Kent için karayolu trafiğini mümkün olduğu kadar denize aktarmalıyız" dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin baştan sona yenileyerek kentlilere sunduğu İzmir Marina'da bir etkinlik düzenlendi. Tarihi Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turunun ardından İzmir Marina'da konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak başladı. Başkan Tunç Soyer, "Kabotaj Bayramı, denizlerimizdeki bağımsızlığımızın simgesi, kurtuluş ve özgürlük mücadelemizin denizlerde zafere ulaşmasıdır. İzmir Marina'yı şehrimize kazandırmamızın temel sebebi; İzmir'i İzmir yapan pek çok değeri borçlu olduğumuz körfezimizle olan ilişkimizi daha da güçlendirmek. Üçkuyular'da atıl durumda olan bu alanı, geçtiğimiz yıl 5 yıllığına kiralayarak İzdeniz'in işletmesi yönünde karar almıştık. Körfez'deki tek marina olması nedeniyle Marinamız sadece tekne sahipleri için değil, bütün İzmir halkı açısından önemli bir cazibe alanı" dedi.

İki temel hedefimiz var

Göreve gelirken refahı artırmayı ve İzmir'in tamamında adil şekilde paylaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, İzmir Marina'nın iki temel hedefi olduğunu kaydetti. Soyer, "İlki; şehrimizin bu benzersiz noktasında, bir cazibe alanı oluşturarak İzmir'in deniz ile ilişkisini güçlendirmek. İkincisi; denize ulaşamayan dezavantajlı mahallelerdeki çocukların denizle bağını kurmak. İzmir Marina'da kurduğumuz Denizcilik Eğitim Merkezi'mizde yapılacak eğitimlerle, öncelikli olarak arka mahallelerdeki çocuklarımıza deniz sporlarını öğrenme fırsatı sunuyoruz. Bu projemiz Körfez'deki hareketliliğin artmasına da çok büyük katkı sağlıyor. Akdeniz'de seyreden tekneler için konforlu, doğa, tarih ve kültür odaklı, cazip ve huzurlu bir konaklama yeri sunuyor" diye konuştu.

Denizdeki trafik hacmini büyütmek mecburiyetindeyiz

İzmir'in son süreçte en büyük sorununun trafik olduğunu ve pandemi nedeniyle araç kullanımının arttığını kaydeden Soyer, "Bir kader olamaz, çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Deniz bunlardan ilki. Yeni feribot ve vapur kiralıyoruz, çalışmalar sürüyor. Denizdeki trafik hacmini büyütmek mecburiyetindeyiz. Kent içindeki karayolunda trafiği mümkün olduğu kadar denize aktarmalıyız. Seferleri sıklaştırdıkça tercih etme inanılmaz bir şekilde arttı. Toplu ulaşımda çok büyük düşüşler yaşarken deniz ulaşımında inanılmaz artışlar yaşadık. Doğru yoldayız, takviye edeceğiz. Deniz ulaşımına ciddi bir ağırlık vereceğiz ve artıracağız" dedi. İzmir - Midilli seferleri ile ilgili konuşan Soyer, "Bizim niyetimiz 15 Temmuz'du. O vakte kadar açılırsa başlayacağız" dedi. Soyer İlk kez Seferihisar'da hayata geçen İZTAŞIT uygulamasını çevre ilçelerde uygulayacaklarını kaydederek, "Esnafla mutabık kalındığında çalışmalar başlayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre