Başkan Soyer'den samimi açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Radyo Ege'nin "İzmir Soruyor" programına katıldı. Başkan Soyer, Erhan Gölbey ve Eylem Aslan'ın sunduğu programda 3 Ağustos'ta başlayacak temizlik seferberliğini açıkladı. Soyer, başkan olarak geçirdiği 100 gün ve neden siyaset yaptığıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

Temizlik seferberliği başlıyor

Temizlik seferberliğinin 3 Ağustos'ta İzmir'in 11 metropol ilçesinde başlayacağı müjdesini veren Başkan Tunç Soyer, "Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Bu şehir bizim evimiz. Caddelerinden sokaklarına, evimizin balkonlarından parklarına kadar;böyle bakmamız lazım. Aslında bu farkındalık yaratma, bilinç oluşturma, kültür değişikliği yaratma işi. Temizlik bizim toprağımızda kökümüzde olan bir hikaye. Ama hıza o kadar tutsak olmuşuz ki bu değerleri unutmuşuz. Bugün böyle savrulup gidip birçok değerden uzaklaşmışız. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Eğer temiz değilseniz dünyaya anlatacağınız hiçbir şeyiniz yok. Temizlik bu i şin ön şartı. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Sadece mıntıka temizliği yapmak değil, çöp toplamak değil, bunu yaymak zorundayız. Belediye çalışanları, gönüllüler, çocuklar kadınlar sivil toplum kuruluşları hep birlikte olacağız" dedi.

"Neden siyaset yapıyorum?"

Tarım ve siyasetle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Soyer, şöyle konuştu: "Bu coğrafya çok zengin, çok bereketli topraklara sahip. Geçmişte olduğu gibi dünyanın tahıl ambarı olabiliriz; bu mümkün. Ben bir hayal kurmuyorum geçmişte yaşadıklarımızı hatırlatıyorum. İlk olarak üretime çok değer vereceğiz devletin yapmadığı planlamayı yapacağız. İkincisi bunları dünyayla buluşturacağız. Bizim zeytinyağlarımızı alıp şık markalarla dünyaya Akdeniz yağı diye sattıkları zaman insan üzülüyor. Bunu hak etmiyoruz. Siyaseti bu yüzden yapıyorum. Böyle sokak, böyle cadde, böyle yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Finlandiya nasıl 50 sene içinde kişi başına düşen gelir seviyesini, bizle aynı n oktadayken birden altı misli yükseltmiş? Ne olmuş bu 50 senede? Ne olmuş da bugün bizden altı misli zenginlik yaşıyor? Herkes sormalı ve cevabını öğrenmeli. Cevabı öğrendiğiniz zaman irkiliyorsunuz. Cevap tamamen kötü yönetim, yanlış siyasi tercihler ve yanlış yönetimler. Bu nedenle siyaset yapıyorum. Başka bir İzmir başka bir Türkiye mümkün. Bunu anlamak ve güzel bir vizyon belirlemek gerekiyor. Vizyon ne demek? Vizyon, dağın arakasındaki vahayı görüp, göremeyenleri inandırabilmek demek. Ben dağın arkasındaki vahayı görebiliyorum olağanüstü bir hikaye var orada. Hep beraber el ele kol kola oraya gideceğiz. Hakikaten güzel günler göreceğiz."

"Zaman yetmiyor"

İlk 100 günün rüzgar gibi geçtiğini ifade eden Başkan Soyer, "100 günde tebrik ziyaretleri Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişini kavramaya çalışmam, yapılacak ufak tefek kadro değişiklikleri yani bütün bunlar oldu. Bir yandan da acil dokunulması gereken işlerde vardı; özetle 100 güne çok şey sığdı. Seferihisar'la İzmir arasındaki en büyük fark ne diye sorarsanız, Seferihisar'dayken zaman konusunda çok rahatlık, şimdi zaman yetmiyor. En büyük fark zamanı kullanmada karşıma çıkıyor yoksa bir sürpriz, şaşırtıcı bir şey olmadı. Seferihisar'da zaman çok bolmuş şimdi hiçbir şeye yetmiyor. Çalışma yoğunluğum çok arttı" şeklinde konuştu .

Kadir Has Üniversitesi, hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları ile dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mezunlar yetiştirme amacıyla hayata geçirdiği Yeni Eğitim Modeli'ne iki yeni bölüm dahil etti. Bu yıl ilk kez Yeni Eğitim Modeli kapsamında öğrenci alacak olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin yanı sıra, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği de %100 burslu öğrencilerini bekliyor.

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yeni açılan "Mekatronik Mühendisliği" ve "İnşaat Mühendisliği" bölümleri ile birlikte, mevcut olan "Elektrik-Elektronik Mühendisliği"bölümünde yeni eğitim modeli uygulaması başlıyor.

Bu bölümdeki öğrenciler, ilk yıl "Ortak Çekirdek Program"da 5 ders alacak. 2. sınıftan itibaren geçiş yapacakları "Proje Tabanlı Eğitim Modeli" ile de ihtiyaç duyulan tüm teorik bilgi ve uygulamalarıdirekt dahil olacakları proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde edinecekler.

"SEKTÖR VE AKADEMİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR ÇIĞIR AÇILIYOR"

Yeni eğitim modeli için ders programları, sektörünün öncü kuruluşları ile hazırlanırken, sektörel işbirliği öğrencilerin tüm eğitim sürecine yayılarak, iş dünyasına hazır, sektörün tercih ettiği genç mühendisler yetiştiriliyor. Proje odaklı eğitim modeliyle, öğrenciler geleneksel dersler almak yerine, her dönem sektörün önde gelen şirketlerinin sunduğu proje havuzundan projelerini seçerek, teorik bilgileri bu projeleri hayata geçirme sürecinde ediniyorlar.

Klasik eğitim sisteminin öğrencilere bilgi yükleyen yaklaşımını reddeden KHAS Yeni Eğitim Modeli ile öğrenciler, bilgi üreterek ve proje geliştirerek fark yaratmaya teşvik ediliyor.

"İNŞAAT MÜHENDİSLERİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜM VE TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEK"

Günümüzde gerek nüfus artışı, gerek çevre koşulları İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne duyulan gereksinimi arttırıyor. Kadir Has Üniversitesi, yeni eğitim modeli ile bünyesine dahil ettiği İnşaat Mühendisliği Lisans Programı ile öğrencilere, bir yandan yaşanabilir, sürdürülebilir, güçlü ve yapılı ortamı çevreyi oluşturmayı hedeflerken, bir yandan da yeni teknoloji geliştirme ve özellikle yeni malzemeler kullanma konusunda gerekli çalışmaları aktaracak.

İnşaat Mühendisliği uygulamalarından örneklerin aktarılacağı eğitim ile öğrenciler, sorunların üstesinden gelebilecek, araştırmacı, nitelikli ve yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiği ile donanmış olacak.

"GELECEĞİN MESLEĞİ: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ"

Makine, elektronik ve yazılım alanlarının sinerjik bileşimine ihtiyaç duyulan sensör, teknolojiler, robotik, otomasyon gibi uygulamaların yer aldığı Mekatornik Mühendisliği, günümüzde büyük önem kazanıyor. Kadir Has Üniversitesi tarafından bu yıl yeni açılanMekatronik Mühendisliği Lisans Programı'nda, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek Mekatronik Mühendisliği uygulamalarından örneklerin yer aldığı projeler işlenecek. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem en az iki proje yapacak öğrenciler, bu projedeki hedefe varacak şekilde, edinmesi gereken formasyonu sorgulayacak ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanacak.

"TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNE AĞIRLIK VEREN PROGRAM"

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2003 yılından bu yana mezun verenElektrik-Elektronik Mühendisliğiise2019 yılından itibaren yeni bir eğitim modeline geçiş yapıyor. Proje tabanlı dersleri ve sektörel işbirlikleriyle yürütülen özel projeler sayesin, mühendislik ve araştırma süreçlerinde uzmanlaşan mezunlar yetiştiriyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, telekomünikasyon teknolojilerine ağırlık veren bir eğitim ve araştırma programı sunuyor. Özellikle ABD, Çin ve Avrupa'daki önde gelen üniversitelerle araştırma işbirlikleri yapılan ve kariyer yapmaya aday mühendisler yetiştirilmesi hedeflenen bölümde, iletişim teknolojileri, mikrodalga sistemleri, sinir ağları, derin öğrenme ve ileri sinyal işleme konuları ele alınıyor.

*Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yeni açılan İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği'ne 2019 – 2020 akademik yılında, %100 burslu 20'şer öğrenci alınacak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ne ise %100 burslu 10 öğrenci ve %75 burslu 20 öğrenci alınacak.

Kaynak: Bültenler