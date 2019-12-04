Başkan Soyer'den organ bağışı-1

04.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:35

İZMİR Balçova Rotary Kulübü'nce organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 3 yıl sürmesi hedeflenen 'Bağışla, yaşat' kampanyası başlatıldı. Nakille hayata tutunan 2 kişinin de yer aldığı tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, nakil formunu imzalayarak, organlarını bağışladı.

İzmir Balçova Rotary Kulübü tarafından organ bağışına dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla 3 yıl sürmesi hedeflenen 'Bağışla, yaşat' kampanyası başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısına Balçova Rotary Kulübü Başkanı Merve Baykan, Türkiye'nin ilk organ nakli koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar, Türk Karaciğer Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Organ naklinin önemine dikkat çeken Başkan Soyer, organ nakli formunu imzalayarak, bağışçı oldu.

9 aylıkken, annesinden karaciğer nakli olarak hayati tehlikeyi atlatan Meltem Güven (17) ve 1,5 yaşındayken karaciğer nakliyle hayata tutunan Bade Kaya (6) da hikayeleriyle katılımcıları etkiledi. NAKİLLERİN YÜZDE 80'İ CANLI VERİCİLERDENToplantıda, Türkiye'de kadavra bağışı oranının çok düşük olduğunu anlatan Dr. Ata Bozoklar, "Nakillerin yüzde 80'i canlı vericilerden yapılıyor. Kadavralardan organ naklinde zorlanıyoruz. Bu bir güven meselesi. Güvensizlik nedeniyle başka bir takıma iyilik yapmak konusunda problemimiz var. Sevdiklerimize yardım eli uzatıyoruz; fakat o eli tanımadıklarımıza uzatamıyoruz. Çünkü vefat ettikten sonra kadavranın kime gideceğini bilemiyoruz. Bu nedenle kadavra bağış sayımız çok az. Umarız, ötekine yardımcı olma isteğini bu proje ile başlatacağız" diye konuştu. Küçük yaşlarda organ nakli olan Meltem Güven'den bahseden Bozoklar, "Yaşam şansı olmayan kardeşimizdi. Annesinin sol lobu Meltem'e nakledildi. Onun kurtarıcısı, annesi oldu. Hepimiz için büyük sorumluluklar yükleyen bir konu organ bağışı. Meltem'in hikayesi, başarı hikayesi" dedi.BAŞKAN SOYER: DAHA ÇOK DUYURALIM Organ bağışı kampanyasında İzmir'in, diğer şehirlere örnek olacağını aktaran Başkan Tunç Soyer ise "İzmir diğer şehirlerden çok daha güçlü bir şekilde destek verme konusundaki iradesini ortaya koyabiliyor. İnsanı ne kadar aldığı değil ne kadar verdiği insan yapar. Biz İzmir'de bunun öncülüğünden çok daha fazlasını yapacağız. Bakanlığımız, Rotary Kulübü ve belediye olarak iş birliği içindeyiz. Bütün organlarımı bağışladığımı buradan söylemiş olayım. Bunu bir kampanya ile yayalım. Daha çok duyuralım. Ne kadar çok yapabilirsek gidecek o kadar uzun yol var. Tüm desteğe sonuna kadar açığım. İzmir'e bu yakışır. İzmir imeceyi, bu yüce gönüllülüğü en güzel yapacak şehirdir. Hazırız, sonuna kadar emrinizdeyiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Yaman Tokat da "Bizim insanımız çok verici. Bu kadar vericilik varken organ naklinin az olması çok şaşırtıcı. Türkiye organ naklinde yılda 1500. Ağırlık canlı vericilerde. Bazen çok acil durumlarda karaciğer nakline ihtiyaç oluyor. Sosyal medya çok etkili, aile hemen bir kampanya yapıyor. Öldükten sonra risksiz şekilde organ veriliyor, bunu anlatmamız lazım. Herkes yakınlarına nasihat etmeli, organ bağışlamalı" dedi.

Kaynak: DHA