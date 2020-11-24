Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği

24.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:10
Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek gönderdi. Salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve ziyaretçi kabul etmeyen öğretmenler çiçek buketlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan öğretmenleri unutmadı. Soyer, huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek göndererek bu özel günü kutladı. Salgın nedeniyle uzun bir süredir dışarıya çıkamayan ve ziyaretçi almayan öğretmenler Başkan Soyer'den gelen çiçek buketlerini görünce gözyaşlarını hakim olamadı. - İZMİR

Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği
Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği
Başkan Soyer'den Öğretmenler Günü çiçeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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