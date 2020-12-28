Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi
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Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi

28.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:35
Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent için önemli bir yere sahip olan İnciraltı bölgesinin planlanması konusunda Balçova Belediyesi ile çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent için önemli bir yere sahip olan İnciraltı bölgesinin planlanması konusunda Balçova Belediyesi ile çalıştıklarını söyledi. Başkan Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın katıldığı toplantıda, CHP İzmir milletvekillerini konu hakkında bilgilendirdi, görüş ve önerilerini dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın da yer aldığı toplantıda, İnciraltı bölgesinin planlanmasıyla ilgili CHP İzmir milletvekillerini bilgilendirdi. Başkan Soyer, Balçova Belediyesi ile beraber İnciraltı'nın planlanmasına hız vereceklerini, çalışmaların koordineli yürütüleceğini söyledi. Soyer, toplantıda yer alan milletvekillerinin görüş ve önerilerini de dinledi.

Toplantıya; CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Ednan Arslan, Kani Beko, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin katıldı. - İZMİR

Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi
Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi
Başkan Soyer'den milletvekillerine İnciraltı bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:49:56. #1.14#
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