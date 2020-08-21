Başkan Soyer'den metro müjdesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediyesi ile gönüllüler ve yardımseverlerin desteğiyle kurulan Sosyal Market'in açılışına katıldı. Törende, Gaziemir'de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bu çalışmalar sonunda güzergahın da belli olacağını hatırlatan Başkan Soyer, bunun bir kaç ay sonra geniş katılımlı bir toplantıyla Gaziemirlilere açıklanacağını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA