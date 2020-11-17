Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı

17.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:04

Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınında bilançonun ağırlaştığına dikkat çekerek, tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınında bilançonun ağırlaştığına dikkat çekerek, tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. Soyer, yurttaşlara da gönüllü karantina çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınına dikkat çekti. Başkan Soyer, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de virüsün ciddi bir tırmanış içerisinde olduğunu belirtti.

"Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın"

İzmir'de özellikle deprem sırasında yaşananlar nedeniyle önlemlere çok fazla dikkat edilemediğine de değinen Başkan Soyer, "Bu süreç salgının yayılım hızını arttırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi bir artış var. Önümüzdeki günler çok kritik" dedi. Okullarda ara tatilin başladığını anımsatan Tunç Soyer, "Tam da okulların tatile başladığı bir dönem. Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Genel olarak da zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın ve gönüllü bir karantina uygulamalarını rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Çok ciddi bir yayılma hızı ve hastamız var. Hastanelerde yığılma var. Kısacası İzmir'de özellikle önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın" dedi.

Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Soyer'den Hükümete Depreme Karşı Birlikte Çalışma Çağrısı
Soyer'den Hükümete Depreme Karşı Birlikte Çalışma Çağrısı
Almanya korona virüs önlemlerini arttırmaya hazırlanıyor
Almanya korona virüs önlemlerini arttırmaya hazırlanıyor
Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok
Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Kamala Harris Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Teoman Sibel Can Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Şenol Güneş Sergio Perez Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Medya Kamera İyi Parti Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 09:04:39. #1.15#
title