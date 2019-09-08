Başkan Soyer'den kadın çalışmalarına destek sözü

08.09.2019 11:55

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kadının İnsan Hakları Programı (KİHEP) şenliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların toplum hayatına katılması, ekonomik anlamda özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonuna kadar destek olacağını söyledi.



Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneğinin düzenlediği "Kadının İnsan Hakları Programı"na katılan kadınlar, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen KİHEP şenliğinde buluştu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Soyer, kadınların toplum hayatına katılması, ekonomik olarak özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara sonuna kadar destek olacağının altını çizerek, "Güzel bir gelecek için kadınlarımızın toplum içinde rol üstlenmesine çok ihtiyacımız var. Bu yüzden KİHEP ve bütün paydaşlarını saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki zaman ayıyor, emek veriyorsunuz. Kadınlarımızın toplum hayatına katılmalarına, özgürleşmelerine yol açacaksınız. Sizler taşın altına elinizi koymadıkça, sizler ekonomik özgürlüklerinizi güçlendirmek için çalışmadıkça bu toplumda değişim olmaz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nerede, neye ihtiyaç duyarsanız elimden ne geliyorsa canla başla yapacağımı bilmenizi istiyorum. Emin olun sonuna kadar yanınızda olacağım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA