Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü
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Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Güncel

Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı; trafikteki araç sayısını azaltmak.

Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

"Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı; trafikteki araç sayısını azaltmak. Bunun başka yolu yok"

31 Mart 2019 seçimleri öncesi Başkan Soyer, ilk yüz gün içerisinde Basmane Garı önü, Alsancak Garı önü ve Karşıyaka Vapur İskelesinin önünde alt geçit yapılacağı vaadinde bulunmuştu

İzmirli sürücüler: "Sürekli yollardayız, halimiz perişan"

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 31 Mart 2019 seçimlerinde önemli üç kavşakta trafiği yer altına alma vaadine rağmen, her geçen gün artan trafik yoğunluğuna karşı "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı; trafikteki araç sayısını azaltmak. Bunun başka yolu yok" şeklinde sunduğu çözüm önerisi tepkiyle karşılandı. İzmirli sürücüler, kentte çok karmaşık bir trafiğin olduğunu ve trafik sorununa acil bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Sürekli yollardayız, halimiz perişan" yorumunu yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer kampanya sürecinde kent içi trafik sorununu çözmek için 111 kavşakta düzenleme yapılacağını, başta Alsancak Garı, Basmane Meydanı ve Karşıyaka İskele gibi sorunlu bölgelerde araç trafiğini battı çıktılarla yeraltına alacaklarını vadetmişti. Soyer, "Olağanüstü zengin potansiyel, olağanüstü bir kaynak var. İlk yüz gün içerisinde yapmaya başlayacağız, trafiği üç noktada yer altına alacağız. Basmane Garı önü, Alsancak Garı önü ve Karşıyaka Vapur İskelesi'nin önü" demişti.

Aradan geçen 2.5 yılı aşkın sürede hiçbir çalışma yapılmadı. Kent içi trafik her geçen gün daha da kötüye giderken, son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CittaSlow İzmir tanıtımında İzmir'deki trafik sorunu ile ilgili ilginç bir çözüm önerisinde bulundu. "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı; trafikteki araç sayısını azaltmak. Bunun başka yolu yok" diyen Başkan Soyer'in bu açıklaması tepkilere neden oldu. Soyer'in trafik sorununun çözümüne ilişkin projeleri hayata geçirmek yerine çözüm için trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması gerektiğini savunmasına "Aklımızla alay ediliyor" yorumları yapıldı.

Bu arada, Başkan Soyer geçen yıl Eylül ayında yine trafik sorununa çözüm için 5 ayrı noktada ücretsiz çekici konumlandırıldığını açıklamıştı. Vatandaşlar, geçici çözümlerin değil trafik sorununu tamamen çözecek kalıcı projelerin, vadedilen hizmetlerin yapılmasını istedi.

"Halimiz perişan"

İzmir'deki trafik sorunuyla alakalı konuşan bir taksi sürücüsü, "Yıllar öncesinde oluşan bir sorun bu zaten. Yarım kalan yollarımız var. İstanbul'da asmalı köprüler var. Buraya da bir tane yapılabilir. Sürekli yollardayız, halimiz perişan. Trafiğin rahatlaması lazım. En azından bisiklet yolu nasıl ayrıldıysa otobüs ve dolmuş yollarının da ayrılması lazım" dedi.

"İzmir'de çok karmaşık trafik var"

Bir başka taksi sürücüsü Mehmet Aydın da, "Bence tek çözüm araçların azaltılması değil. İzmir'de çok karmaşık trafik var. Bir yeri kapatıyorlar, bir yeri açıyorlar. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum artık" diye konuştu.

Sürücülerden Özlem İşler ise, "Özellikle bu sene trafik çok yoğun. Tam bir kaos yaşıyoruz. İkiçeşmelik yolu, Alsancak yolu ve tramvayın yol üzerinden geçmesi çok etkiledi. Zaten yollar 2 şerit, sağ şeride park ediyorlar ve yol tek şeride düşüyor. Tramvay da aynı yolu kullanıyor. Bu sefer orayı kullanmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü
Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü
Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü
Başkan Soyer'den İzmir trafiğine tepki çeken ilginç çözümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy

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