Başkan Soyer'den Delice Network üyelerine Terra Madre daveti

İZMİR (Habermetre) - 2022'de uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, fuar öncesi İzmir'in yerel lezzetlerini dünyayla buluşturmaya başladı. Dünya çapında gastronomi alanında ün yapmış 31 kentten oluşan Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı, pandemi sonrası ilk toplantısını 23-25 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir ev sahipliğinde yapıyor. Açılışta konuşan Başkan Soyer, "2022'de İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu'ya Delice Network'ün tüm katılımcılarını ve üyelerini davet etmek istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iyi, adil ve temiz gıdayı destekleyen "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Eylül 2022'de uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'yu düzenlemeye hazırlanan İzmir, 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında da Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı'nın pandemi sonrası ilk toplantısına ev sahipliği yapıyor. Dünya çapında gastronomi alanında ün yapmış 31 kentten oluşan Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı'nın İzmir'de "Tabağımda Miras-Kent Cazibesi İçin Gıda Kültürü ve Yerel Ürünlerden Yararlanmak" temasıyla yapılan toplantısında Fransa, Kolombiya, Finlandiya, Belçika, Litvanya, İsviçre ve Türkiye'den uzmanlar bir araya geliyor. Tarihi Portekiz Sinagogu'nda yapılan açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Délice Network Başkanı Olivier Marette, Délice Network üyeleri, tarihçiler, gastronomi uzmanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve odaların başkanları ile temsilcileri katıldı.

"Turizm sektöründeki en yeni uygulamaları takip ediyoruz"

Tarihi Portekiz Sinagogu'nda yapılan açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer, Türkiye'de ilk kez Terra Madre Anadolu İzmir 2022'nin düzenleneceğini hatırlatarak "2022'de İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu'ya Delice Network'ün tüm katılımcılarını ve üyelerini davet etmek istiyorum" dedi. Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan İzmir'in birçok kültüre ev sahipliği yaptığını ifade eden Soyer, "Kültürel çeşitlilik günümüzde İzmir gastronomisine de yansıyor. Bu farklı yemek kültürünün gururlu taşıyıcıları olarak gastronomi, turizm stratejimizin temel ayaklarından birini oluşturuyor. Turizm sektöründeki en yeni uygulamaları ve trendleri takip ediyoruz. Bireysel seyahatlerin tüm dünyada arttığını çok iyi biliyoruz. Özellikle salgından sonra benzersiz ve yerel lezzetler arayan gezginler, kırsal alanların hem doğasının hem de gastronomisinin tadını çıkarma eğiliminde. İzmir, geniş kırsal alanı ile özellikle eko, kırsal, tarımsal ve gastronomi turizmi ile ilgili alternatif turizm türleri arayan gezginler için farklı ve benzersiz turizm ürünleri sunuyor. Bağ bahçelerinden zeytin yollarına, dağlardan ovalara kadar İzmir, birbirinden eşsiz gastronomik ürünleri ziyaretçilerine sunuyor. Koronavirüs pandemisi ve iklim krizi günlük hayatımızda baskın hale geldikçe birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Coğrafi olarak ayrı olsak da, günümüz dünyasında karşılaştığımız sorunlar dünyanın her yerindeki vatandaşlarımızın refahı için daha iyi çözümler bulma amacıyla bizi birleştiriyor" dedi.

Marette: "İzmir çok önemli bir üye"

Délice Network Başkanı Olivier Marette, "Önümüzdeki yıl 15. yıl dönümüzü kutlayacağız ve İzmir, ağımız için gerçekten çok önemli ve ideal bir üye. Ağa dahil olduğu 2015'ten bugüne irtibattayız. İzmir, birçok projeye katkıda bulundu ve son derece aktif bir üyemiz oldu. İzmir'de olmaktan ve iki yıldan sonra ilk fiziksel toplantıyı burada düzenlemekten son derece mutluyuz" dedi.

Yelkenbiçer: "Delice Network, eskisinden daha değerli"

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise "Biz iş dünyası temsilcileri olarak Delice ağına çok önem veriyoruz, çünkü bu ağ yetkinlik oluşturmayı öğretiyor, ilham veriyor ve deneyimlerin paylaşılması için büyük bir alan sağlıyor. Bu da kıyaslama fırsatı sunuyor. Küreselleşme ürünlerin, yaşam değerlerinin ve kültürel uygulamaların değiş tokuşuyla sonuçlandı. Ancak pandemi, küreselleşmenin ve kültürler arası alışverişin önemi hakkında bizi iki kez düşünmeye itti. Küreselleşme ve çok kültürlülük, insanlığın etnik, yaratıcı, sosyal, ekonomik ve kişisel yönlerini zenginleştirirken, pandemi sonrası dönemde insanlık ve dünya liderlerinin bu küresel krizle adil bir şekilde başa çıkmaları önemli hale geldi. Bu yüzden Delice Network eskisinden daha değerli" dedi.

Neptün Soyer: "Bize düşen üzümün bağını, bağcısını sormak"

Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, "Gastronominin özünde 'Kurda, Kuşa, Aşa' tılsımıyla tanımladığımız bereket vardır" başlığıyla yaptığı konuşmasında "Gastronomi tarif, mutfak ve şef üçgenine sıkıştırılmayacak kadar geniş bir konudur. Gastronomi özünde 'kurda, kuşa, aşa' tılsımıyla tanımladığımız bereket vardır. Gastronominin görünen yüzü ve sunuş biçimi, asıl meselemizin sadece küçük bir parçasıdır. Gerçekte gastronominin bir ucu tarlaya, iklime ve suya diğer ucu ise el mayasına ve sofraya uzanır. Bu haliyle gastronomi, tek sayfalık bir tarifle kopyalanabilecek bir ürün değil, yaşandığı coğrafyanın hamuruyla yoğrulmuş bir kültürdür. Gerçek bir gastronomik lezzet, sofraya konan gösterişli bir tabakla tanımlanamaz. Gastronomi, kelimenin tam anlamıyla, kurdu, kuşu ve bizleri besleyen aştır. Lezzet damak tadından daha büyüktür. İyi bir yemek, yalnızca bir şefin mahir ellerinden çıkmaz. Tohumla, havayla, suyla ve tüm canlılarla yapılan bir imecenin sonucudur. Her sofranın etrafında bir grup insan otursa da, o sofraya başka insanlar ve canlılar da hayatlarıyla bağlıdır. Bize düşen, yediğimiz üzümün bağını da, bağcısını da sorarak ve sorgulayarak soframızı bu hayatlarla paylaşmaya devam etmektir. Çünkü sofra, bir tüketim alanı değil, bir paylaşım meydanıdır. Kurdu, kuşu, pişireni, yiyeni ve anlatanıyla... İzmir sofrası, gastronominin bulunduğu coğrafyanın hamuruyla yoğrulması ilkesinin en güzel örneklerinden biridir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken ise "Biz İzmir'de yaptığımız her işte, kaynağını bildiğimiz tarla ve tohumdan sofraya kadar giden bütün süreçleri takip ettiğimiz, daha şeffaf ve anlaşılabilir bir süreç hayal ediyoruz. En başta da gastronomi konusunda" şeklinde konuştu.

Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı 2021 İzmir Buluşması

Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı, 2007 yılında Fransa'nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri bir platform olarak kuruldu. Delice belediyeler, şefler, yerel yetenekler, aşçılık okulları ve diğer gastronomi uzmanları arasında iletişim sağlamayı hedefliyor.

Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı'nın Türkiye'den ilk üyesi olan ve ilk kez bir Delice toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanan İzmir'deki program kapsamında 11 üye şehir ile Türkiye'den uzmanlar bir araya gelerek yerel ürünler, üreticiler ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra gastronomi turizmini destekleyen tematik konular üzerine çalışacak.

Katılımcı kentler arasında Fransa'dan Lyon ve Bordo, Kolombiya'dan Cali, Finlandiya'dan Helsinki, Belçika'dan Brüksel ve Litvanya'dan Riga ve İsviçre'den Lozan bulunuyor. Kentlerin turizm ofisleri, belediye temsilcileri ve Delice merkez temsilcilerinin katılacağı toplantılar, Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Portekiz Sinagogu, Köstem Zeytinyağı Müzesi gibi farklı yerlerde yapılacak. Üç günlük program kapsamında Kemeraltı'nda katılımcılara tarihi çarşının sokak lezzetleri tanıtılacak, ayrıca gastronomi uzmanlarınca yerel lezzetlerle ilgili tadımlar eşliğinde anlatımlar yapılacak.

Lyon Institut Paul Bocuse eğitim kurumundan araştırmacı ve gastronomi uzmanı Fransız Maxime Michaud ve Amerikalı televizyon starı şef Pati Jinich'in katılımlarıyla renk katacağı Delice İzmir programı, Urla ile Bordeaux kentinin eşleştirilmesi neticesinde iki İzmirli Şef ve Bordeaux'dan Michelin yıldızlı Le Gabriel'in şefi Estelle Even'in tamamen yerel ürünler kullanarak geliştirdikleri menünün katılımcıların beğenisine sunulması ile son bulacak.

Terra Madre Anadolu İzmir 2022

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2022'de Terra Madre Anadolu'ya ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde iki yılda bir İtalya'nın Torino kentinde yapılan uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre fuarı ilk defa İzmir'de düzenlenecek. Terra Madre, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Terra Madre Anadolu'ya sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz'den küçük üreticilerle beraber du¨nyanın dört bir yanından ekonomistler, entelektu¨eller, ekolojistler, antropologlar, yazarlar, filozoflar, aşçılar, üretici birlik ve kooperatifleri ile "iyi, adil ve temiz" gıdaya ulaşmak isteyen tüketiciler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda, bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, kadimden gelen yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Gıda sistemini bütüncül ve çoklu disiplinler yaklaşımıyla irdelemek üzere bilgi alışverişinin de yapılacağı Terra Madre Anadolu sayesinde tüketiciler ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak.

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