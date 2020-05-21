Başkan Soyer'den 'Çav Bella' kınaması
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Başkan Soyer'den 'Çav Bella' kınaması

İzmir'in çeşitli bölgelerinde bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayı gerçekleştirenleri kınadı.

Başkan Soyer'den 'Çav Bella' kınaması
21.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:56

İzmir'in çeşitli bölgelerinde bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayı gerçekleştirenleri kınadı.

İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken İzmir'de dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirlileri üzmüştür. En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerin bazılarının ses sistemine girerek bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri, emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkacağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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