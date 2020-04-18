Başkan Soyer'den bisikletli mesai
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Tunç Soyer, Polis, İzmir

Başkan Soyer'den bisikletli mesai

Başkan Soyer'den bisikletli mesai İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bisikletiyle mesaisine devam etti.

18.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:24
Başkan Soyer'den bisikletli mesai

Başkan Soyer'den bisikletli mesai

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bisikletiyle mesaisine devam etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak şehri için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı İzmir'de de etkisini gösterdi. İzmir'de meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kalırken sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler görevlerine devam etti. Görevine devam eden kişilerden biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Belediye binasından çıkan Başkan Soyer, belediye bünyesinde bulunan Eşrefpaşa Hastanesine gitmek için bisikletini kullandı.

Başkan Soyer, bisikletiyle yollarda

İzmir'i İlk defa bu kadar boş gördüğünü söyleyen Başkan Soyer, "Aslında bu tablo çok hüzünlü İzmir'e hiç yakışmıyor. İzmir cıvıl cıvıl bir kent olmalı. İnşallah o günleri göreceğiz, az kaldı. Bugünler geçecek ama bugünler iyi geçirmek için evde kalmaya devam etmek lazım. Eğer daha güzel bir gelecek istiyorsak; bugün evde kalmaya rıza göstermemiz gerekiyor. Eşrefpaşa Hastanesine gidiyoruz, oradaki görevli arkadaşlarımızı yerinde ziyaret edeyim istedim. Ardından zabıta noktalarındaki arkadaşlarımızı ziyaret edeceğim. Hem onlara moral vermek istedik hem de bir ihtiyaçları varsa onları gidermek için dışarıdayız. Yolda veya balkonunda bulunan vatandaşlarımıza da kulak vermek istedik. O nedenle bisikletimle yoldayım" dedi.

Polis ekipleri denetlemeye devam ediyor

Öte yandan, polis ekipleri de kentin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. Sait Altınordu Meydanı'nda da denetleme yapan polis ekipleri, meydana gelen araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara korona virüs tedbirlerini hatırlatarak maske takmalarına özen göstermeleri konusunda uyarırken birden fazla kişinin bulunduğu araçlardaki vatandaşlara da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda ikaz etti.

Başkan Soyer'den bisikletli mesai

Kaynak: İHA

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