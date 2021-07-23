Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
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Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret

Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayramın üçüncü gününde görev başındaki belediye personelini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayramın üçüncü gününde görev başındaki belediye personelini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayram süresince büyük bir özveri ile aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi personelini ziyaret etti. Başkan Soyer'in ilk durağı Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) oldu. Başkan Soyer, bayram süresince vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri gece gündüz dinleyerek çözüm üreten personelin bayramını kutladı. Buradan İZSU Genel Müdürlüğünün çağrı merkezine, oradan da Buca Gediz'deki ESHOT Atölyesine geçen Başkan Soyer'in son durağı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Otomotiv Müdürlüğü Atölyesi oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, personelin bayramını kutlayarak, "Sizlerle iftihar ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Ailelerinize de selam ve sevgilerimi iletin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret
Başkan Soyer'den bayram mesaisindeki personele ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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