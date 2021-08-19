BAŞKAN SOYER'DEN AK PARTİ'Lİ SÜREKLİ'YE ZİYARET

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminin ardından Dünya Bankası'ndan beklenen kentsel dönüşüm kredisi konusunda, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminin ardından Dünya Bankası'ndan beklenen kentsel dönüşüm kredisi konusunda, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Soyer, İzmir için ortak iradeyle çalışılacağını belirterek, "Hem Hazine Bakanlığı hem İller Bankası'nın bürokratlarının Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla beraber çalışmasını ve süreci sonlandırmasını canıgönülden arzu ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret ederek kentsel dönüşüm konusunda Dünya Bankası tarafından verilmesi beklenen kredi konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de eşlik ettiği Başkan Soyer'i, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından il binası önünde açıklama yapan Başkan Soyer, ev sahipliği nedeniyle AK Parti İzmir İl yönetimine teşekkür etti. Gündemlerinin, Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili çalışmalar olduğunu anlatan Soyer, "Bu konuyla ilgili 3-4 ay süren müzakere süreci vardı. Daha sonra Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ekiplerinin katılmasıyla süreç devam etti. Bir mutabakat olsa da imzalanmış bir sözleşme yok. Bu mutabakat Dünya Bankası Türkiye temsilcisi tarafından açıklandı ama bunda Hazine Bakanlığı'nın garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor. Yani Hazine Bakanlığı'nın onay ve garanti verme süreci sonlanmış değil. Güzel olan şey şu ki, İzmir'de hep beraber ortak bir irade koyarak bunun takipçisi olmaya karar verdik. Bunu hızlandıracak adımları birlikte atacağız. Hem Hazine Bakanlığı hem İller Bankası'nın bürokratlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla beraber çalışmasını ve bu süreci sonlandırmasını canıgönülden arzu ediyoruz. O nedenle vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için el birliğiyle çalışacağız. Hızlı biçimde Sayın Cumhurbaşkanı'na konuyu arz edeceğiz. Bundan da sonuç almayı umuyoruz" diye konuştu.

'YÜZÜMÜZ GÜLEREK AYRILIYORUZ'

Toplantıdan önemli başka sonuçlar da çıktığını kaydeden Soyer, kentsel dönüşüm için İzmir'de birlikte çalışma karar verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bundan sonra belki İzmir'de şimdiye kadar başarılmamış ama başarılması Türkiye'ye örnek olacak bir ortak çalışmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Dünya Bankası'ndan gelecek krediyle yapılacak konut miktarı da aslında bu kentte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti giderecek rakamlar değil. Orta hasarlı binalarla ilgili belki çözüm gelecek ama geride daha 50-60 bin civarında konut benzer taleplerle karşımıza gelecek. Bunları en kısa sürede karşılayabilmek için birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Yüzümüz gülerek ve memnun ayrılıyoruz."

Emsal artışı konusunda da değerlendirme yapan Soyer, yetki karmaşasıyla ilgili olarak, "Bu Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde çalışması gereken bir mesele. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleriyle beraber korunması gereken alanlarla ilgili çalışmayı süresinden önce tamamladık. 5 aydan önce bu çalışma bitti. Emsal konusunu da masaya yatıracağız" dedi.

'İZMİR TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLABİLİR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise konuyla ilgili olarak daha önce de görüşmeler yaptıklarını belirterek, İzmir'in kronik sorunlarına çözüm üretmek için kentsel dönüşümle ilgili konularda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirdi. Sürecin devam ettiğine dikkat çeken Sürekli, "İmzalanmış bir sözleşme yok, Cumhurbaşkanı'nın onayına giden bir sözleşme yoktu. Hazine Bakanlığı, İller Bankası arasındaki müzakereler vardı. Bunlar devam ediyor ve biz takip ediyoruz. Bu müzakereleri destekliyoruz. Sürecin takipçiyiz. Başkanım önemli bir hususu ifade etti. Sadece bu kredi İzmir'in depremden kaynaklanan sorunlarını çözmüyor. Sadece orta hasarlılara yönelik bir çözüm getiriyor. Ondan sonra bekleyen az hasarlılar var, kentsel dönüşüm var. Bunları da masaya yatırdık. Bundan sonra İzmir, Türkiye'ye örnek olabilir. Deprem araştırma komisyonunun raporunu milletvekilimiz Necip Nasır, sizlerle paylaştı, burada öneriler var. Kentsel dönüşümün yapılması ve kolaylaştırılmasıyla ilgili. Bunların takipçisi olacağız ve ilk örneğinin İzmir'de yapılmasını temenni ediyoruz. 30 Ekim'de yaşanan depremden sonra İzmir'de gerek Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki hükümetimiz ve bakanlarımız, gerekse büyükşehir ve ilçe belediyeleri sorunlara hızlıca çözüm ürettiler. Doğal afet konusunda siyaset yapmıyoruz yapmayacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de iletişim ve diyaloğa parti olarak önem verdiklerini söyleyerek, "Biz kentimiz için de hükümetimiz için de hizmet etmek, kentimizin ve ülkemizin sorunlarını çözmek için iletişim ve diyaloğu kullanıyoruz. Burada şu anda prosedür devam ediyor. Sorunların çözümü konusunda dayanışma, bizim önceliğimizdir. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı