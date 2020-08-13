Başkan Soyer'den "90 dakika" açıklaması
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Başkan Soyer'den "90 dakika" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplu ulaşımda uygulanan 90 dakika aktarma sisteminin kaldırılacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

Başkan Soyer'den
13.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplu ulaşımda uygulanan 90 dakika aktarma sisteminin kaldırılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Başkan Soyer, öngörülen değişiklikle 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılacağını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 0.50 TL ücret alınacağını söyledi. Soyer, tek binişlerde ise 10 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aktarmalı ulaşım sisteminde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Yeni sistem sayesinde toplu ulaşımdaki yolcuların yüzde 63'ünün daha ekonomik koşullarda seyahat edeceğini söyleyen Soyer şunları kaydetti: "Toplu ulaşım ücretlendirme sisteminde yapacağımız değişikle 90 dakika aktarma süresini, 120 dakikaya uzatıyoruz. Tek biniş ücretinde 10 kuruş indirime giderek 3,56 TL'den 3,46 TL'ye düşürüyoruz. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmalar ücretsiz olacaktır. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde hiç bir değişiklik yapılmadığı gibi aktarmalar da ücretlendirilmedi. Ayrıca 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında özellikle çalışan kesime yönelik yüzde 50 indirimli Halk Taşıt Uygulaması da aynen devam ediyor. Elektronik ücret toplama sisteminden alınan verilere göre İzmir'de toplu ulaşımdaki tüm binişlerin yalnızca yüzde 37'si 'aktarma' kapsamındadır. Geri kalan yüzde 63 gibi bir grup yeni sistemle daha ucuza ulaşım olanağı bulacaktır. Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetler toplu ulaşımın m evcut şekliyle devamını olanaksız hale getirmiştir. ÖTV'nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bu güne kadar yanıtsız kalmıştır. Önümüzdeki tüm bu olumsuz tabloya rağmen, artışın oranı yalnızca yüzde 5,6'dır" - İZMİR

Kaynak: İHA

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