Başkan Soyer'den 2050'de net sıfır karbon hedefi için taahhüt

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 2050'ye kadar net sıfır karbon salımını amaçlayan "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" programına katıldığını duyurdu. Programın taahhütnamesini geçen ay imzalayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Amacımız doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir ve bir dünya inşa etmek" dedi. Başkan Soyer, 7 Kasım'a kadar BM İklim Konferansı için Glasgow'da olacak ve zirve kapsamında dört konuşma yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meclis kararı ile iklim kriziyle mücadele kapsamında 2050'ye kadar net sıfır karbon salımını amaçlayan "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" (Cities Race to Zero) programına katıldığını duyurdu. Programın taahhütnamesini geçen ay imzalayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünyanın geleceği için iklim kriziyle mücadelenin acilen hız kazanmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Soyer, "Amacımız doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir, bir dünya inşa etmek. 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' ve Türkiye'de ilk defa İzmir için hazırlanan 'İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı'nın ardından 'Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejimizi" de yayımladık. 2030 yılına kadar İzmir'in yol haritasını çizdik ve bu doğrultuda 25 yenilikçi projeye başladık. Yine İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi'ni imzalayarak yetki alanımız içindeki sera gazı emisyonunu 2030'a kadar en az yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Şimdi de bu hedefimizi bir üst seviyeye taşıyarak 2050 için net sıfır karbon salımı hedefi koyduk. Biz şehrimizde ve dünyada tüm canlıların yaşam hakkını korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

İklim hedefleri oluşturulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" platformunda kent genelinde net sıfır karbon salımı için yarışacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" programının taahhütnamesiyle Paris Antlaşması'nın 1, 5 santigrat derece hedefiyle örtüşen kararlarını kabul etmiş oldu. Küresel çabalarla örtüşecek biçimde 2030 yılına kadar karbon salımlarında yüzde 50'lik küresel azaltma için şehrin payına düşen bir azaltım planlanıyor. 2050 yılına kadar da net sıfır karbon salımı için iklim hedefleri oluşturulacak. 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan (COP26) önce "Şehirler Sıfıra Yarışıyor Programı"nda belirtilen "Daha Kapsayıcı Bir Toplum Oluşturmak", "Yeşil ve Sağlıklı Sokaklar Yaratmak", "Sıfır Karbonlu Binalar Geliştirmek" ve "Sıfır Atığa Doğru İlerlemek" gibi başlıklarda yer alan eylemlerden en az bir iklim eylemini üstlenecek.

Dünyanın çevreci kuruluşları bir arada

C40 şehirleri, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından kurulan Şehirler Sıfıra Yarışıyor Platformu, çalışmalarını küresel ölçekte sürdürüyor.

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