Soyer: Çocuklarımızı yüzme sporuyla da, havuzla da, denizle de buluşturacağız

Sporda fırsat eşitliği vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "arka mahallelerde" hizmete alınan üç portatif havuzdan biri olan Bornova Meriç Mahallesi'nde çocuklarla yüzdü.

Sporda fırsat eşitliği vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "arka mahallelerde" hizmete alınan üç portatif havuzdan biri olan Bornova Meriç Mahallesi'nde çocuklarla yüzdü. Başkan Tunç Soyer, "Havuzu bilmeyen, İzmir'de yaşayıp da denizi görmemiş çok çocuğumuz var. Onları yüzme sporuyla da, havuzla da, denizle de buluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda su sporlarını teşvik etmek için "arka mahallelerde" kurduğu üç portatif havuzla çocuklara yüzme öğretmeye devam ediyor. Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ve Bornova Meriç Mahallesi'ndeki portatif havuzlarda çocuklar iki ay boyunca yüzme eğitimi alacak. Başkan Tunç Soyer de Bornova Meriç Mahallesi'nde kurulan portatif havuzda çocukları ziyaret etti. Çocuklarla birlikte havuza giren Soyer, eğitim öncesi yapılan ısınma hareketlerine eşlik etti.

2 ayda 3 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek

Yüzmeyi, denizi ve havuzu bilmeyen çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok güzel, İzmir'in bu sıcağında onları yüzme sporu ile buluşturmak çok keyifli, çok memnunum. Onlara eşlik etmekten de mutluluk duyuyorum. Havuzu bilmeyen, İzmir'de yaşayıp da denizi görmemiş çok çocuğumuz var. Onları yüzme sporuyla da, havuzla da, denizle de buluşturacağız. 2 ayda 3 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek. 6 yaşından itibaren başlatıyoruz. Günün her saati havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alıyor" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre