Başkan Soyer, Çiftçiler Günü'nde sırtında küfeyle enginar hasadına katıldı
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Başkan Soyer, Çiftçiler Günü'nde sırtında küfeyle enginar hasadına katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticiyi desteklemek için gönüllüler, işçiler, bölge tarımsal kalkınma kooperatifleri ve sendika üyeleriyle Seferihisar'a enginar hasadına gitti.

Başkan Soyer, Çiftçiler Günü'nde sırtında küfeyle enginar hasadına katıldı
14.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticiyi desteklemek için gönüllüler, işçiler, bölge tarımsal kalkınma kooperatifleri ve sendika üyeleriyle Seferihisar'a enginar hasadına gitti. Sırtına küfeyi takarak hasada katılan Soyer, tarımsal kalkınma kooperatiflerinden enginar alınmaya ve yardım paketleriyle beraber dağıtılmaya devam edileceğini söyledi.

Korona virüsü salgınının olumsuz etkilerine karşı çiftçiyi desteklemeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin ürünü tarlada kalmasın diye hasat desteği vermeye devam ediyor. Kemalpaşa'daki kiraz üreticilerinin ardından Seferihisar'daki enginar üreticilerinin de sesini duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllüler, bölge tarımsal kalkınma kooperatifleri, bölge halkı ve sendika üyeleriyle beraber enginar hasadına gitti. Çizmelerini giyip sırtına küfeyi takan Soyer, üreticiye de moral oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hasat yardımıyla beraber bölge üretici kooperatiflerinden enginar satın alarak gıda paketleriyle beraber dağıtacağı belirtildi.

Enginar tarlada kalmasın

Hasat etkinliğinde konuşan Başkan Soyer, "Tüccar düşük fiyat verdiği için enginar tarlada kalacak diye endişemiz vardı. Gönüllüleri ve yurttaşları davet ettik. Gönüllüler ve DİSK çalışanlarıyla beraber şimdi enginar hasadına katılıyoruz. Daha önce yine gönüllü arkadaşlarımızla beraber bakla, bezelye ve kiraz hasadına gitmiştik. Üniversiteli öğrencilerin üreticiye destek olacakları yeni bir model ortaya çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinde bu tabloların ortaya çıkmasını diliyorum. Gençler üreticilere destek olsunlar ki üreticimiz üretmeye devam etsin, toprağına, ürününe sahip çıksın. Bu bereketli topraklara bu yakışır" dedi.

"Üreticiyi desteklemek bizi mutlu ediyor"

Enginar hasadına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Seferihisar CHP İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu ve Nuriye Hepterlikçi, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler Şube Müdürü Gürhan Özata, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi CHP'li meclis üyeleri, Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eyüp Kalaycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Girginer ile Berkan Parlak da katıldı.

Hasat yapılan enginar bahçesinin sahibi Himmet Yaşar, bu destek için çok mutlu olduğunu söyledi. Gönüllü Resul Alagöz, "Bugün Dünya Çifçiler Günü. Çiftçinin ürünü tarlada kalmasın diye geldik. Kemalpaşa'da kiraz hasadına da katılmıştım. Üreticiye destek vermek bizi de çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında "Üreticinin ürünü dalında kalmasın" diyerek başlattığı meyve hasadı programı kapsamında Kemalpaşa'da 18 mahallede 46 üreticinin bahçesinde kiraz hasadı devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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