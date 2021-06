Başkan Soyer: Çeşme'nin 50 Yıllık Geleceğini Yapıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yılı geride bırakan Çeşme'deki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Altyapı konusunda Çeşme'nin 50 yıl sonrasını dahi hedefleyen bir vizyonla çalıştıklarını belirten Soyer, kentte ilk kez bahçe atıklarının dönüştürülerek yeniden tarımda kullanılabilmesi için ilçede kompost tesisi kurma çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Başkan Soyer ayrıca İzmir mutfağını tanıtacak olan dünyanın en önemli gastoronomi etkinliği Terra Madre Fuarı'nı 2022'de yapacaklarını da açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran koronavirüs salgını nedeniyle kan kaybeden Çeşme'deki turizm temsilcileriyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve belediye bürokratlarıyla turizmcilerin taleplerini dinleyerek önerilerini alan Başkan Soyer, ilçenin yaşam kalitesini yükselten çalışmalara imza attıklarını söyleyerek, hayata geçirdikleri turizm projelerini anlattı. Kendisinin de 30 yıllık bir turizmci olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Burada konuşulan her şeyi çok iyi anlıyorum. Çözümlerin nerede olduğunu da bu koltuğa oturduktan sonra daha fazla görmeye başladım" dedi. "809 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniliyoruz" Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme'de 50 yıl sonrasını dahi hedefleyen bir vizyonla çalıştıklarını belirten Soyer, "270 kilometre içme suyu şebekesini yeniledik, 140 milyon bedelle. Geçen bir buçuk yılda yaptık. Yeni ihale döneminde de 120 milyonluk bir yatırım daha yapıyoruz ve 809 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Asbestten kurtarıyoruz. Önümüzdeki 50 yıl boyunca geri dönüp bakılmayacak bir altyapı oluşturuyoruz. Pis su ile ilgili de aynısını yapıyoruz. Yeni yapacağımız ihale süreçleri tamamlandı hazırlandı. 11 bin metreküp gün kapasiteli bir arıtma tesisinin inşaatına başlıyoruz. Hem içme suyunda hem pis suyun arıtılmasında yeni dönem başlattık. Bu pis suyu arttıktan sonra tarımsal sulama ve bahçe sulamada kullanmak üzere o kalitede bir arıtma yapıyoruz" diye konuştu. "Bir daha geriye dönüp bakmayacağız" Çeşme'de yenilenen altyapı ile ilçenin bir çok sorunu aştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Artık birtakım şeyler pamuk ipliğine bağlı değil. Tesadüfen bir yerlerde kanallar patlar, tesadüfen bir yerlerde sular taşar, bir koku sorunu olur, işte Çeşme'de bunlar yaşanmayacak. Çeşme derken bütün hinterlandı kastediyorum. Çünkü bizim yaptığımız projeksiyon hem temiz suda hem pis suda önümüzdeki 50 yılı kurtaracak ve bir daha geriye dönüp bakmayı gerektirmeyecek netlikte" diye konuştu. "İzmir'de ilk kez bir kompost tesisini Çeşme'de kuruyoruz" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte ilk kez bahçe atıklarının dönüştürülerek yeniden tarımda kullanılabilmesi için Çeşme'ye kompost tesisi kurma çalışmalarının başladığı müjdesini vererek, şunları söyledi: "İzmir'de ilk kez bir kompost tesisini Çeşme'de kuruyoruz. Çeşme, İzmir'in gözbebeğidir. Biz bunları yapmamış olursak bir gelecek kuramayız. " İzmir'i dünyaya tanıtacak ofislerin sayıları çoğalacak Başkan Soyer, İzmir'in yurt dışında tanıtılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: "Biz İzmir'in dışarıda tanıtılmasıyla ilgili ofisler açmaya karar vermiştik. Moskova ve Brüksel ofislerimiz hazırdı. Pandemi nedeniyle açamadık. Ama ilkini Moskova ve Brüksel'den önce Almanya'da beş İzmir ofisini sanal olarak açacağız. Sonra Moskova ve Brüksel'dekini açacağız. Bizim daha beş altı noktada İzmir ofisi hazırlığımız var. " "Visitİzmir sayfası Türkiye'nin en güçlü turizm portalıdır" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptıkları yeniliklerde birinin de Visitİzmir çalışması olduğunu belirterek, "40 uzman arkadaşımız bir yılı aşkın süredir çalışma yaptı. Sonunda Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi çıktı ortaya. 11 tematik başlıkta 30 ilçemiz için 2600 nokta bu ansiklopediye yerleştirildi. Visitİzmir sayfası Türkiye'nin en güçlü turizm portalıdır. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böylesine güçlü bir altyapı yok. 2600 nokta birbirleriyle ilişkisi tarif edilmiş şekilde Visit İzmir sayfasında. Aplikasyonu hemen telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu 2600 noktanın birbirleriyle olan irtibatını görebiliyorsunuz. Çeşme'nin kumrusu, sakızı var. Bergama'da son sepet ustası var, Seferihisar'da nohut mantısı yapan Ayşe Teyze var, Efes var, Galenos var, Homeros var. Her biri birbirleriyle ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Çeşme'yi, Alaçatı'yı yükseltmenin yollarından biri de İzmir'i yükseltmekle ilgili" dedi. "İzmir mutfağını Terra Madre Fuarı ile dünyaya tanıtacağız" İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası organizasyonları yapmaya talip olduklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, İzmir mutfağını dünyanın en önemli gastronomi etkinliği olan Terra Madre Fuarı ile tanıtacaklarını söyledi. Soyer, "Bu sene yapacağımız Terra Madre'yi pandemi nedeniyle bir yıl ileriye erteledik. Terra Madre dünyanın en büyük gastronomi fuarı ama maalesef ertelendi. Terra Madre'yi 2022'de yapıyoruz. Hem İzmir mutfağını dünyaya hem dünya mutfaklarını İzmir ile tanıştırmış olacağız. Büyük bir turizm hareketi olacak. Bu sene Dünya Belediyeler Birliği'nin iki yılda bir yaptığı Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Eylül ayında İEF'nin açılış tarihlerinde yapacağız. Dünyada kültür sanat politikaları üreticilerini bir araya getiriyoruz. Bu tüm dünyanın kültür sanat üreticilerinin de dikkatini üzerinde topladığı bir etkinlik. İki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük kültür sanat organizasyonu. Buna İzmir olarak ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın her yerinde yüzlerce kültür sanat politikası üreticilerini İzmir'de buluşturmuş olacağız" diye konuştu. "İzmir Toscana'dan daha iyi" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, agro turizm konusuna da ayrı bir parantez açtı. İzmir'in, turizm çeşitliliği açısından İtalya'nın Toscana bölgesini aratmayacak zenginlikliklere sahip olduğunu söyleyerek, buna rağmen turizminde yeterince pay almadıklarını belirten Soyer, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim o pastadan daha fazla pay almamız lazım. Toscana'dan daha iyiyiz inanın. Lezzetlerimizle, iklimimizle daha iyiyiz. Ama buna asılmak gerekiyor. Ben başından beri bu Yarımada'nın hem imarını, hem dokusunu, hem tarihini, hem kültürünü koruyacak çözümlerden birinin agro turizm olduğuna iniyorum. Belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar agro turizme uygun bir yer yok. Agro turzim tarımla turizmin buluşmasıdır. Elbette bunun içinde gastronomi var, üretim süreçlerinin kültürü var. Bunlar işte cazibe yaratır. Yarımada'da agro turizmi geliştirmek için bir çok çalışma yaptık, yapmayı da sürdüreceğiz" dedi. Soyer, İzmir'in yaptıkları fuarlarla İzmir'in marka değerini artırdıklarını, ilçelerin yerel değerlerini koruduklarını, sağlıklı ata tohumlarının gelecek nesillere ulaşması için ona sahip çıktıklarını söyledi. Soyer, her alanda olduğu gibi tohum takasları yaparak üreticiye destek verdiklerini de belirtti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, hükümetin yaptığı yatırımlardan daha fazla hizmeti ilçeye kazandırdığını belirterek, teşekkür etti. Başkan Soyer üreticileri ziyaret etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı da makamında ziyaret etti. Ardından ilçenin yerel ırklarından olan kaçeli koyun ağılında eşi Neptün Soyer'le kuzuları sevdi. Kaçeli ırkının çoğalması ve yeniden üretime katılması için çalıştıklarını söyledi. Tarlalarda çalışan üreticilerin de ziyaret ederek, üretimin önemine değinen Soyer, restore edilen tarihi Çakabey Camisini inceledi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'la esnafı dolaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ardından CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar'ı ile yönetimini, daha sonra da İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da katıldı.

