Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu
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Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu

Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmirTube'de 19 Mayıs'ta yayınlanan "Başkan'a Sor" programına katılarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Kadifekale'ye davet eden Narin Bartık isimli gencin çağrısı karşılık buldu.

İzmirTube'de 19 Mayıs'ta yayınlanan "Başkan'a Sor" programına katılarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Kadifekale'ye davet eden Narin Bartık isimli gencin çağrısı karşılık buldu. Başkan Tunç Soyer programda Narin'e verdiği sözü yerine getirdi ve hem Bartık Ailesi'ni hem de Kadifekale'yi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs 2021'de İzmirTube'de yayınlanan "Başkana Sor" programında kendisine soru yönelten Narin Bartık ile Kadifekale'de bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer; Narin Bartık, annesi Seyran Bartık, babası Abdülgaffar Bartık ile kardeşlerini evinde ziyaret etti. Narin Bartık, 2 ay sonra Soyer'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretin ardından Soyer, Narin Bartık ile bir süre mahallede dolaştı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Hiç beklemiyordum, teşekkür ederiz"

Başkan Tunç Soyer ile yaşadığı mahallede dolaşan Narin Bartık, "Sorduğum sorudan sonra geldiniz. Hiç beklemiyordum. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer ise, "Ben de sana teşekkür ederim davet ettiğin için. Senin tiyatro aşkını öğrendim. Başarılar diliyorum, ben de sana yardımcı olacağım tiyatro hayatında" diye konuştu.

Yayında sormuştu

19 Mayıs 2021 tarihli "Başkana Sor" yayınında Narin Bartık, sosyal medya üzerinden "Kadifekale'ye gelip oradaki insanları tanımaya ne der? Yıllardır orası çok kötü anılıyor. Eski evlere de bir el atılmalı" sorusunu yöneltmişti. Başkan Tunç Soyer ise "Sevgili Narin, Kadifekale konusunda çok haklısın. Ben de bu konuya son derece duyarlıyım. Kadifekale'de ilk kez üretici pazarını açtığımızda inanılmaz bir canlılık, hareketlilik başlamıştı. Sonra orada bir de Masal Evi ve Halkın Bakkalı açtık. Ben seninle, özellikle seninle Kadifekale'yi beraber gezmek isterim. Ben arkadaşlarımdan da rica ediyorum, bizi buluştursunlar" yanıtını vermişti. - İZMİR

Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu
Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu
Başkan Soyer canlı yayında verdiği sözü tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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