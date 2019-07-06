Başkan Soyer bölgesel buluşmaların ilkini Gültepe muhtarlarıyla yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarının yerinde tespit edilerek, çözüm üretilmesi amacıyla gündeme getirdiği bölgesel toplantıların ilkini Gültepe'de düzenledi. 25 mahalle muhtarıyla aynı masanın etrafında buluşan Başkan Soyer, tüm muhtarları tek tek dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, muhtarların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için adlarına özel kart çıkarılacağı müjdesini de verdi.

Kenti katılımcı bir anlayışla yönetme hedefi doğrultusunda muhtarlara yönelik bölgesel toplantılar planlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk buluşmayı Konak ilçesi sınırlarındaki Gültepe'de gerçekleştirdi. Bölgedeki 25 mahallenin muhtarıyla Gültepe Kültür Merkezinde bir araya gelen Soyer, "Bugün Gültepe hak etmediği bir noktada. Dolayısıyla spor alanlarından altyapıya kadar bu bölgenin her şeyiyle ilgileneceğim. Gültepe'nin bambaşka bir yerde olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Muhtarlara ücretsiz ulaşım geliyor

Toplantıda taleplerini dile getiren tüm muhtarlarla iftihar ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Hepiniz seçildiğiniz mahalleyle ilgili o kadar hassas ve heyecanlısınız ki bu her şeyden önemli. Biz de sizin bu emeğinize ve yüreğinize layık olmak için çalışacağız. Muhtarlarımızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için kart çıkarıyoruz. Önümüzdeki günlerde konuyu meclise getireceğiz" dedi.

Yeni döneme ilişkin bir başka yeniliğin ise altyapı çalışmalarında yapılacağını ifade eden Soyer, artık İZSU'nun yaptığı çalışmaların sonrasında kazdığı yerleri kurum olarak kendisinin kapatacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bu yöntemin hem çalışmalara hız kazandıracağını, hem de daha düzgün iş yapılmasını sağlayacağını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA