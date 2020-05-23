Başkan Soyer, bayram arefesinde çalışmaları inceledi
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Başkan Soyer, bayram arefesinde çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı arefe gününde aralıksız devam eden ulaşım altyapısıyla ilgili çalışmaları inceledi.

Başkan Soyer, bayram arefesinde çalışmaları inceledi
23.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı arefe gününde aralıksız devam eden ulaşım altyapısıyla ilgili çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, Kordon'da hayata geçirecekleri nostaljik tramvay projesinin de müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı arefe gününde kentin birçok noktasında devam eden ulaşım altyapısıyla ilgili çalışmaları inceleyerek personelle bayramlaştı. Başkan Soyer'in ilk durağı İzmirliler'in Kemeraltı'na girişte yoğun olarak kullandığı Nadir Nadi Caddesi oldu. Başkan Soyer, yayaların daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak için belirli saatlerde araç girişine izin verilen ve kent genelinde yayalaştırılan 13 noktadan biri olan bu alandaki bariyerin bakım onarım çalışmasını inceledi.

Tünel 72 kamera ile izleniyor

Başkan Soyer'in ikinci durağı Konak Tüneli girişiydi. Soyer, İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM) mobil ve web uygulamalarında kullandığı canlı yayın kameralarından birinin temizliğini yapan personelle bayramlaştı ve Konak Meydanı ile Yeşildere Caddesi arasında bulunan 1674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeşildere'deki Konak Tüneli İşletme Şefliği bünyesinde tüneli 72 kamerayla izleyerek acil durumlara müdahale eden SCADA merkezini de ziyaret eden Başkan Soyer, "Bu tüneli yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğünden devraldık. Arkadaşlarımız hem hizmetin kalitesini iyileştirmek hem burada sunulan işi İzmirliler için daha faydalı hale getirmek için çalışıyor. Tünelin bakım onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Tünelde yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında çarelerin neler olabileceği kon usunda çalışıyorlar. 24 saat hizmet üreten bir ünitemiz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" dedi. Konak Tüneli İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veriyor.

Trafiği rahatlatacak bağlantı yolları geliyor

Başkan Soyer, 23 bin kilometrelik yol ağında trafik levhaları, yol çizgi çalışmalarını yürüten Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün atölyesine geçerek atölyelerde çalışan personelle bayramlaştı. Zafer Payzın Köprüsü'nde köprünün dayanıklılığını test etmek için yürütülen titreşim çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Soyer, Altınyol, Ankara Caddesi ve Yeşildere Caddesi'nin trafiğini rahatlatmak için Mürselpaşa Caddesi ile Zafer Payzın Köprülü Kavşağı arasında karayolu bağlantı yolları yapmak için proje çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kordon'a nostaljik tramvay

Başkan Soyer, şehir içi raylı sistem ağı çalışmaları kapsamında gündeme gelen nostaljik tramvay projesini Kordon'da hayata geçirmeye hazırlandıklarını da açıkladı. Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında yapılması planlanan nostaljik tramvay projesi hattını gezen ve çizilen alternatif projeleri inceleyen Başkan Soyer "Nostaljik tramvay Kordon'a yepyeni bir renk, canlılık katacak. Hem ulaşım amaçlı hem de nostaljik görüntüsü ile insanların huzurunu, mutluluğu artıracak. Bunun için heyecanlıyız. Güzergah ve alt yapı çalışmalarını tamamlayıp kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Plevne Bulvarı'na bisiklet şeridi

Başkan Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı güvenli ulaşım için bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. İlk paylaşımlı bisiklet şeridi uygulamasının yapıldığı Alsancak Plevne Bulvarı'nda levha ve çizgi çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, İzmir'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıkları söyledi. Başkan Soyer, "İzmirlinin hem ulaşım hem spor amaçlı bisikleti tercih etmesi için yeni yollar planlıyoruz. Diliyorum ki İzmir Türkiye'nin en çok bisiklet kullanan kenti olacak. Bu hedefi gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. Kentin ana arterlerinde hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta "ayrılmış bisiklet yolları", daha hızlı uygulamaya alınabilecek "paylaşımlı bisiklet yolları" ve "bisiklet şeritleri" olacak.

İnceleme programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel ve daire başkanlığı bünyesinde görev yapan müdürler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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