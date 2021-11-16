Başkan Soyer 2021 Dünya Belediyeler Birliği Konseyi için Barselona'ya gidiyor

İZMİR (Habermetre) - Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Encümen Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16-18 Kasım tarihlerindeki UCLG 2021 Dünya Konseyi için yarın İspanya'nın Barselona kentine gidiyor. Başkan Soyer, "Akıllı Şehirler ve Bölgeler" ana temasıyla toplanan Dünya Konseyi'ne katılarak üç oturumda konuşma yapacak.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Encümen Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Belediyeler Birliği'nin 2021 yılı Dünya Konseyi'ne katılmak için yarın İspanya'nın Barselona kentine gidiyor. Başkan Tunç Soyer, 16-18 Kasım tarihlerinde "Akıllı Şehirler ve Bölgeler: Ortak Gündemin Sütunları" ana temasıyla düzenlenen Dünya Konseyi'ne katılarak üç oturumda konuşma yapacak. Dünyanın en büyük Akıllı Şehir Fuarı ile aynı zaman ve yerde yapılan Dünya Belediyeler Birliği Konseyi, 500'den fazla belediye başkanıyla meclis üyesini bir araya getirecek. Başkan Soyer, geçen hafta İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) da katılarak dört oturumda konuşma yapmıştı.

Dünya Bölgeler Forumu'na da katılacak

Başkan Soyer, 17 Kasım'da Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü'nün düzenlediği "Kent Hareketliliği: Daha Yaşanabilir Kentsel Alanlar İçin Hareketlilik" başlıklı oturumda konuşacak. Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Barselona Belediyesi Başkan Vekili Laia Bonet ve Milan Belediyesi Başkan Vekili Arianna Censi'nin de konuşma yapacağı oturumda Başkan Soyer, Türkiye'de bir ilk olan İzmir'in Sürdürülebilir Hareketlilik Planı'nı anlatacak. Başkan Soyer, aynı gün Dünya Belediyeler Birliği Konseyi'nde "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Bir Bütün Olarak Öne Çıkıyor" başlıklı oturumda, başarıyla tamamlanan İzmir Kültür Zirvesi ve "döngüsel kültür" üzerine konuşma yapacak. 18 Kasım'da ise "Gelecek Sözleşmesi: Yeniden Başlangıç için Yeni Sosyal Mutabakat" başlıklı etkinlikte konuşacak. Soyer, aynı gün 2021 Dünya Belediyeler Birliği Konseyi'nin en önemli etkinlikleri arasında yer alan "Dünya Bölgeler Forumu: Kentsel Çağda Akıllı Bölgeler-Üst Düzey Siyasi Diyaloglar ve Ortak Deklarasyon" başlıklı foruma katılacak.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Nedir?

UCLG dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin kenti ve nüfus bakımından ise yaklaşık 5 milyar kişiyi temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır. Genel merkezi İspanya'nın Barselona kentinde olan UCLG, yerel yönetimlere dünya çapında temsiliyet zemini sunar.

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