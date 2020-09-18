Başkan Soydan'nın Gaziler Günü mesajı
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Başkan Soydan'nın Gaziler Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan'nın Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:36

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, "Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Yüzlerce yıldır vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz 15 Temmuz'da da aynı kahraman duruşunu sergilemiş, vatanımızı şer odaklarına teslim etmemek için göğsünü tanklara kahramanca siper etmiştir. Ecdadımızın, her karış toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu aziz vatan, bugün de aynı mücadele ruhu ile gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal rütbesi' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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