Başkan Soydan'ın yeni yıl kutlama mesajı
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Başkan Soydan'ın yeni yıl kutlama mesajı

29.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:52
Başkan Soydan'ın yeni yıl kutlama mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, yayımladığı mesaj ile ilçe halkının yeni yılını kutladı.

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, yayımladığı mesaj ile ilçe halkının yeni yılını kutladı.

Açıklamasında "2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz" diyen AK Parti ilçe Başkanı Soydan, "Yeni yılın bütün insanlığa ve ülkemize barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Her yeni yıl, iyimserliğin ve umudun yeniden canlandığı, daha iyi bir yaşam yolundaki beklentilerin arttığı ve gerçekleşmesi istenilen yeni dilekleri de beraberinde getirir. Küresel olarak içinde bulunduğumuz Korona virüs (Covid-19) nedeni ile 2020 yılında zor süreçler atlatsak ta 2021 yılında millet olarak alınan tedbirlere daha hassasiyet göstererek bu illetten hep birlikte kurtulacağız.2021 yılında ilçemizde, ülkemizde ve dünyada sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Pazaryerili hemşehrilerim olmak üzere yeni yılın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik, huzur, barış, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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