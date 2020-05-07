Başkan Soydan'dan Engelliler Haftası mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Soydan'dan Engelliler Haftası mesajı

Başkan Soydan'dan Engelliler Haftası mesajı
07.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:32

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Soydan mesajında, Türkiye nüfusunun azımsanamayacak bir bölümünü engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu asla unutmadan engelleri sevgi ile aşmak gerektiğini anlatan Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini bizzat kendilerini kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Çeşitli sorunlarına rağmen mücadele veren engellilerimizin bu anlamda daha fazla destekçisi olmalı, kısıtlamalarını en asgariye indirmek için çaba sarf etmeliyiz. Bu konuda oran ne olursa olsun, insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak gören bir anlayışın fertleri olarak hassasiyetle hareket etmeliyiz. Engelli olmak bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, her birini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Kemal Sunal Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Avrupa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Başkan Soydan'dan Engelliler Haftası mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 12:53:28. #1.14#
title