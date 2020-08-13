Başkan Soydan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajından, "AK Parti 19 yıl önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup Milletimizin de desteğiyle 18 yıldır tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir" dedi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajından, "AK Parti 19 yıl önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup Milletimizin de desteğiyle 18 yıldır tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir" dedi.

Başkan Soydan mesajında, "'Millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için' anlayışı ile kurulan ve yeni Türkiye yolunda ülkemizi aydınlığa kavuşturan partimizin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Milletimizin desteği ve liderimizin dik duruşu ile milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı 14 Ağustos 2001 tarihten bugüne, Genel Başkanımız ülkemizi çok daha ileriye götürme adına halkımız ile omuz omuza hareket ederek gece gündüz demeden ve hiç yorulmadan 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda inanç ve azimle yürüyecektir. AK Parti ile Türkiye bugün mazlum halkların ve İslam aleminin umudu olmuş, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunmuş yapılamayanı yapmış, başarılamayanı başarmıştır.AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı olarak yürüttüğüm görevimde bu duygu ve düşünceler içinde partimizin kurucusu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 19'uncu kuruluş yıl dönümünde kurulduğu günden bu yana kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete intikal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA