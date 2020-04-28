Başkan Soydan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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Başkan Soydan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Başkan Soydan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
28.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:41

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü en derin duygularıyla kutladığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Soydan, mesajına şöyle devam etti:

"Ben değil biz anlayışı ile ülkemizin büyümesinde, ilerlemesinde ve hedeflerine ulaşmasında önemli yeri ve alın terleri bulunan işçi ve emekçi halkımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde zorlukların her türlüsüne göğüs geren, kursağına giren her lokmayı alın teriyle yoğuran işçi ve emekçilerimiz ile aydınlık, eşit ve güzel bir dünya göreceğimiz günlerin umuduyla İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bu gün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Pazaryeri ilçemizdeki işçi vatandaşlarımız ve tüm Dünya'daki tüm işçi ve emekçi vatandaşlara bu anlamlı günlerini en güzel duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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