Başkan Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladı
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Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Başkan Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladı

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada salgın bitene kadar maaş almayacağını, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret tahsil edilmeyeceğini ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı olanlarından kira alınmayacağını açıkladı.

31.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Başkan Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladı

 

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada salgın bitene kadar maaş almayacağını, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret tahsil edilmeyeceğini ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı olanlarından kira alınmayacağını açıkladı.Başkan Soner Çetin, yerel seçimlerin birinci yıldönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğunu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu süreçte dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu amaçla salgın bitene kadar maaşımı bağışlıyorum. Maaşımı belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ihtiyaç sahiplerine gıda paketi hazırlanması için bağış yapacağım. Salgın bitene kadar maaş almayacağım dedi.KREŞ ÜCRETİ YOK, KİRA ALINMAYACAKKoronavirüsle ilgili Türkiye'de daha ilk vaka görüldüğü anda önlemleri almaya başladıklarını ve kreşleri kapatma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret alınmayacağını açıkladı. Başkan Çetin belediye mülklerinde ve tesislerinde kiracı olan işletmelerden de kapalı olanlardan salgın süresince kira tahsilatı yapılmayacağını kaydetti. Açıklamalarının büyük bölümümü koronavirüsle mücadele konusuna ayıran Başkan Soner Çetin, Virüs Türkiye'de görülünce hemen önlemler almaya başladık. Kreşleri ve diğer tesisleri hemen kapattık, hizmet binamızı dezenfekte ettik, giriş çıkışlarda vatandaşların ve personelin ateşini ölçtük. Ayrıca 12 yaşından küçük çocuğu olan, hamile olan kadın personelimiz ile kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verdik. Pazar yerleri başta olmak üzere birçok bölgede dezenfekte noktaları oluşturduk şeklinde konuştu.DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİBaşkan Soner Çetin, günlerdir Çukurova'nın sokakları ve açık olan işyerlerinde dezenfekte çalışmaları sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam ettiKoronavirüsle mücadele konusunda tüm imkanlarımıza seferber ettik. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri Vefa Grubu oluşturdu. Çukurova Belediyesi olarak biz de bu grubun içinde yer alıyoruz. Çukurova'daki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine her gün sıcak yemek servisi yapıyoruz. Ayrıca Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı oluyorlar. Salgın ekonomik olarak da çok sayıda vatandaşımızı olumsuz etkiledi. Hazırladığımız gıda paketlerini bu insanlarımıza ulaştırıyoruz.YENİ PROJELER GELECEKÇukurova Belediyesi'nin diğer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Soner Çetin, yeni projerden de bahsederek 5 yılda 7 kreş yaptık. Şimdi Huzurevleri ve Mahfesığmaz'da yapacağımız kreşlerle sayıyı 9'a çıkaracağız. Adana'ya Lezzet Çarşısı kazandırıyoruz. Bunun etrafında da Müslüm Gürses Parkı oluşturarak Adana'nın önemli bir değeri olan Müslüm Baba'ya vefa borcumuzu ödeyeceğiz dedi.Başkan Soner Çetin, gündemde koronavirüsle mücadele olduğu için yapılan hizmetleri başlıklar halinde geçtiği konuşmasını şöyle sürdürdü

Adana'nın 25 yıllık imar sorununu çözerek 16 bin hak sahibinin mağduriyetini sona erdirdik ve Şambayadı, Kabasakal, Esentepe Bölgesini imara açtık. Söz verdiğimiz gibi 530 öğrenci kapasiteli Atatürk Öğrenci Yurdu yapım çalışmaları başladı. Yarısı kız yarısı erkek öğrenciler için yapılan yurdun yapımı Eylül ayında tamamlanacak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapılacak. Yüzüncüyıl Mahallesi'ni Adana'nın en modern kapalı semt pazarına kavuşturuyoruz; sırada Adana Koop ve Yurt semt pazarları var.


Kaynak: DHA

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